Video Nou atac cu drone asupra unei gări din Rusia. Ucraina a lovit o clădire administrativă din regiunea Volgograd

Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi, un atac cu drone asupra regiunii Volgograd, în sudul Rusiei, vizând o gară din orașul Surovikino, potrivit guvernatorului local Andrei Bocharov.

Imagini postate de localnici pe rețelele de socializare și preluate de canalul rusesc Telegram Crimean Wind arată flăcări masive în zona gării. Autoritățile ruse au confirmat incidentul.

Un incendiu a afectat o clădire administrativă a gării, însă infrastructura feroviară nu a fost deteriorată, a precizat guvernatorul Bocharov, citat de publicația Kyiv Independent.

Potrivit sursei citate, gara din Surovikino joacă un rol important în logistica militară rusă, fiind utilizată pentru transportul echipamentelor destinate frontului din Ucraina, precum și regiunilor ocupate.

Ca măsură de securitate, au fost impuse temporar restricții de zbor pe Aeroportul Volgograd, a anunțat Rosaviatsia, agenția rusă pentru transport aerian. Regiunea Volgograd se află la aproximativ 900 de kilometri sud-est de Moscova.

Ministerul rus al Apărării a raportat că, în total, 82 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în mai multe regiuni ale Rusiei.

Zilele trecute, un atac cu drone ucrainene a provocat, în noaptea de duminică spre luni, un incendiu la o altă gară din regiunea Volgograd, incident ce a afectat temporar traficul feroviar și aerian. Potrivit administrației regiunii Volgograd, o dronă neexplodată a căzut pe liniile de cale ferată din apropierea gării Archeda. Informația a fost transmisă pe Telegram și atribuită guvernatorului regiunii, Andrei Bocharov.