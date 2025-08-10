Lovitură grea primită de ruși în regiunea Herson

Forțele Aeriene ale Ucrainei au executat un atac aerian de înaltă precizie asupra unui punct de comandă al trupelor ruse aflat în apropiere de orașul Oleșkî, în regiunea ocupată Herson. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, în urma loviturii au fost uciși aproximativ 25 de militari ruși, iar cel puțin alți 11 au fost răniți.

Informațiile obținute de serviciile de informații indică faptul că printre cei eliminați se numără comandanți-cheie ai unității: comandantul batalionului, șeful de stat major, genistul-șef și unul dintre comandanții de pluton. Aceste pierderi, susține armata ucraineană, afectează direct capacitatea de coordonare a trupelor ruse în zona sudică a frontului.

Atacul a avut loc într-un moment în care Ucraina continuă să intensifice loviturile asupra infrastructurii logistice și de comandă a Rusiei în teritoriile ocupate.

Atac asupra rafinăriei din Saratov

Tot în noaptea de 10 august, dronele ucrainene, în colaborare cu alte structuri ale Forțelor de Apărare, au vizat una dintre cele mai importante rafinării din Federația Rusă – cea din Saratov. Exploziile și incendiile raportate ulterior confirmă succesul operațiunii, notează Statul Major. Rafinăria procesează anual până la 7 milioane de tone de țiței și este un punct esențial în rețeaua energetică rusă.

Pierderea de personal în rândul grupurilor ruse de diversiune

Pe frontul din est, în zona Pokrovsk, forțele ruse au încercat să pătrundă cu unități de tip DGR (grupuri de recunoaștere și diversiune) formate din aproximativ 150 de soldați, împărțiți în trei companii. Acestea au pornit din orașul ocupat Selidove și au avansat lent spre Pokrovsk, folosind tactici de camuflaj și aprovizionare prin drone.

Conform surselor din cadrul platformei de analiză militară DeepState, grupurile ruse au înregistrat pierderi semnificative pe parcurs: peste 120 de soldați ar fi fost eliminați. Doar aproximativ 30 de militari au reușit să ajungă la periferia orașului, unde au inițiat acțiuni de sabotaj. Unele dintre aceste grupuri au fost deja capturate de armata ucraineană.

În ultimele zile au circulat informații privind o presupusă încercuire a trupelor ucrainene în zona Pokrovsk, însă Statul Major General de la Kiev a dezmințit oficial aceste afirmații. Cu toate acestea, trupele ruse continuă să exercite presiune în zonă, încercând o manevră de semiencercuire cu scopul de a izola forțele ucrainene de liniile de aprovizionare.