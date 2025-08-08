Video Lovitură inedită pe teritoriul Rusiei. Ucrainenii au aruncat în aer un pod cu ajutorul muniției rusești

Ucrainenii ar reușit să arunce în aer un pod de pe teritoriul Rusiei detonând mine amplasate chiar de ruși, o premieră pe front, relatează publicația de specialitate Militarnyi.

O unitate de drone din cadrul brigăzii separate mecanizate grele 3 (supranumită „de fier”) a publicat imagini cu atacul efectuat asupra unui pod din regiunea Belgorod. Aceasta a folosit drone FPV, însă obiectivul a fost de a detona minele antitanc instalate chiar de ruși de teama unor incursiuni transfrontaliere ucrainene.

Ca urmare a exploziei puternice, podul a fost distrus. Acesta s slujit multă vreme armatei ruse drept rută de aprovizionare esențială într-o zonă de frontieră, permițând transferul de trupe și echipamente. Așteptându-se la un avans ucrainean, forțele ruse au minat podul cu explozibili antitanc TM-62.

Reacție în lanț

Forțele ucrainene au lansat o dronă FPV asupra stâlpilor de susținere a podului după ce grupurile de recunoaștere au descoperit mine amplasate de ruși sub pod.

Potrivit analistului din surse deschise Blinzka, podul se află lângă satul Novopetrovka din regiunea Belgorod. O lovitură care în mod normal ar fi avariat eventual doar artera de transport a declanșat o reacție în lanț distructivă, provocând practic prăbușirea podului.

Astfel, atacul marchează o lovitură în care muniția rusească a fost folosită împotriva propriei infrastructuri.