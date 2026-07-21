Trei morți și opt răni după bombardamentul rusesc asupra orașului Odesa. Autoritățile au declarat zi de doliu

Atacul lansat de forțele ruse asupra orașului ucrainean Odesa în după-amiaza zilei de luni, 20 iulie, s-a soldat cu trei morți și opt răniți, potrivit autorităților regionale. Autoritățile au declarat zi de doliu marți, 21 iulie.

Oleh Kipper, șeful Administrației Regionale de Stat din Odesa, a anunțat pe Telegram că numărul victimelor bombardamentului rusesc a ajuns la opt persoane rănite, relatează citate de Ukrinform, citată de News.ro.

„Numărul victimelor atacului Federației Ruse asupra obiectivului a crescut la opt”, a transmis oficialul ucrainean.

Potrivit acestuia, două dintre persoanele rănite au fost internate în spital, în timp ce alte șase au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu.

„În urma atacului inamic, trei persoane au fost ucise, iar opt au suferit răni de diferite grade de gravitate”, a precizat Kipper.

În urma tragediei, autoritățile locale au declarat ziua de 21 iulie drept zi de doliu în Odesa, în memoria victimelor atacului rus. Potrivit Ukrinform, măsura a fost luată pentru a comemora persoanele care și-au pierdut viața în bombardament.

Amintim că cel puțin nouă membri ai echipajului unei nave care urma să plece încărcată cu cereale din portul ucrainean Odesa au murit în urma unui atac rusesc cu rachete. Patru dintre marinarii uciși erau indieni, potrivit autorităților ucrainene și indiene, relatează Agerpres, care citează dpa și Reuters.

Nava a fost lovită duminică, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii portului ucrainean Odesa. Potrivit autorității portuare, nouă membri ai echipajului au murit. De asemenea, în atac a fost ucis un pilot portuar.

Ministerul de Externe indian a confirmat moartea a patru marinari indieni și a precizat că un al cincilea este rănit și se află în spital în stare critică.

„India condamnă astfel de atacuri şi reiterează că vizarea navigației comerciale şi punerea în pericol a membrilor echipajelor civile nevinovate, precum şi îngrădirea libertății de navigație şi a comerțului, sunt deplorabile şi trebuie evitate”, a transmis Ministerul de Externe indian.