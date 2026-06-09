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Atac rusesc cu drone și rachete asupra regiunii Harkov: trei persoane au murit și 18 au fost rănite

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Război în Ucraina
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Rusia a lansat un atac cu drone și rachete în noaptea de marți, 9 iunie, asupra regiunii Harkov, în urma căruia trei persoane au fost ucise și alte 18 au fost rănite. 

În orașul Harkov, 15 persoane au fost rănite în urma atacului rusesc
Atac cu drone în Harkov/FOTO: X @TWMCLtd

„Până în acest moment, au fost confirmate 11 lovituri cu drone asupra Harkovului, iar două drone s-au prăbușit fără să detoneze”, a declarat primarul orașului, Ihor Terekhov, scrie Kyiv Independent.

În orașul Harkov, 15 persoane au fost rănite în urma valului de atacuri cu drone. De asemenea, au fost avariate mașini, o cafenea și clădirea unei companii de utilități, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

„Inamicul a lovit blocuri de locuințe, întreprinderi civile, magazine, mașini și infrastructura urbană. Una dintre drone a lovit un bloc cu mai multe etaje. Doar printr-un miracol nu au existat victime. Mașinile din apropierea clădirii au ars, zeci de vehicule au fost avariate, iar geamurile clădirilor din jur au fost sparte”, a spus Terekhov.

În orașul apropiat Ciuhuiv, trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite într-un atac cu rachete rusești, a transmis Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturilor au fost avariate locuințe, clădiri comerciale, mașini și garaje. De asemenea, un teren acoperit cu vegetație a luat foc.

Ciuhuiv se află la aproximativ 28 de kilometri sud-est de Harkov.

Rusia desfășoară în mod regulat atacuri mortale asupra infrastructurii civile din orașele Ucrainei, pe fondul continuării războiului.

În ciuda lunilor de negocieri de pace intermediate de Statele Unite, președintele rus Vladimir Putin a refuzat în mod repetat să accepte un armistițiu în Ucraina. Liderul rus a respins scrisoarea deschisă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la o zi după publicarea acesteia.  

Scrisoarea deschisă preciza că Rusia și Ucraina ar trebui să înceapă negocieri directe, dar menționa că „alți participanți specifici pot fi incluși în acest format bilateral deja inițiat între noi”.

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