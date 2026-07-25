Un aliat al Rusiei îi cere lui Putin să oprească războiul din Ucraina: „Tineri mor. Toate astea trebuie să se oprească”

Președintele Kazahstanului, Qasym-Jomart Toqaev, i-a transmis sâmbătă lui Vladimir Putin un apel direct pentru încetarea războiului din Ucraina. În timpul unei întâlniri desfășurate la Omsk, liderul kazah a cerut înghețarea conflictului și reluarea negocierilor de pace.

Declarațiile au fost făcute în deschiderea summitului de cooperare dintre Rusia și Kazahstan, desfășurat în orașul siberian Omsk, și au fost transmise în direct de televiziunile din Rusia.

„Cum să ieșim din această situație? Nimeni nu știe, pentru că există pozițiile celor două părți. Însă, pe de altă parte, există în acest moment această posibilitate să se înghețe totul”, i-a spus Toqaev liderului de la Kremlin.

Președintele kazah a subliniat costul uman al conflictului.

„Este regretabil. Tineri mor. Toate astea trebuie să se oprească”, i-a transmis acesta lui Vladimir Putin.

Qasym-Jomart Toqaev a precizat că a ales să își exprime public punctul de vedere deoarece era așteptat să participe la reuniunea de la Omsk.

„Am ales să-mi exprim modesta opinie, pentru că oamenii știau că urma să mă aflu la Omsk”, a spus liderul kazah.

Acesta a afirmat, de asemenea, că originile războiului din Ucraina „nu sunt pe deplin de înțeles multora, inclusiv nouă”, comparând situația cu alte conflicte regionale, precum cel dintre Armenia și Azerbaidjan, unde, în opinia sa, cauzele sunt mai clare.

Președintele Kazahstanului a sugerat reluarea discuțiilor pornind de la Acordurile de la Istanbul din 2022, considerând că acestea ar putea reprezenta baza pentru un proces de pace.

La rândul său, Vladimir Putin i-a răspuns că îl va informa pe Toqaev despre evoluția războiului în cadrul întâlnirii bilaterale.

Kazahstanul este unul dintre aliații tradiționali ai Rusiei în Asia Centrală, însă, de la începutul invaziei din februarie 2022, nu și-a exprimat susținerea pentru ofensiva militară rusă împotriva Ucrainei.

În prezent, negocierile pentru încetarea conflictului rămân blocate, iar Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Rusia intenționează să continue ofensiva pentru ocuparea completă a teritoriilor revendicate în estul Ucrainei.