 Atac masiv cu drone asupra Moscovei în timpul întoarcerii lui Putin din Turkmenistan. Avioane din flota prezidențială nu au putut ateriza | adevarul.ro
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Atac masiv cu drone asupra Moscovei în timpul întoarcerii lui Putin din Turkmenistan. Avioane din flota prezidențială nu au putut ateriza

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Un atac ucrainean cu drone a provocat vineri, 9 octombrie, perturbări majore în traficul aerian din Moscova, după ce autoritățile ruse au suspendat temporar operațiunile pe toate cele patru aeroporturi principale ale capitalei. Printre aeronavele afectate de restricții s-au aflat și patru avioane aparținând escadrilei speciale utilizate de administrația lui Vladimir Putin.

Avioane rusești
Avioane rusești Foto: arhivă Shutterstock

Potrivit datelor de monitorizare a zborurilor, acestea se întorceau din Turkmenistan, unde președintele rus, Vladimir Putin, participase la summitul Comunității Statelor Independente, relatează The Telegraph.

Nu este clar dacă liderul de la Kremlin se afla la bordul vreunuia dintre aparatele de zbor forțate să survoleze capitala rusă ore întregi.

Toate aeronavele au aterizat ulterior în siguranță.

Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a anunțat că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 15 drone care se îndreptau spre capitală. Potrivit acestuia, restricțiile de zbor au început în jurul orei 15:40, ora locală, și au afectat aeroporturile Vnukovo, Șeremetievo, Domodedovo și Jukovski.

Înainte de suspendarea traficului aerian, locuitorii din Moscova au raportat explozii în mai multe zone ale orașului.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu săli de așteptare aglomerate, pasageri blocați în aeroporturi și cozi formate după anularea sau întârzierea zborurilor.

Canalului pro-Kremlin Baza arată că peste 370 de curse aeriene au înregistrat întârzieri, iar alte 62 au fost anulate din cauza amenințării reprezentate de atacurile cu drone.

În paralel, autoritățile din regiunea Iaroslavl au anunțat interceptarea unor baloane de recunoaștere de mici dimensiuni, operațiunile de neutralizare fiind încă în desfășurare.

Perturbările din aeroporturile rusești au devenit tot mai frecvente în ultimul an, pe fondul intensificării atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra unor obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit estimărilor aviației civile ruse, numărul întârzierilor semnificative ale zborurilor a crescut cu aproximativ 20% în acest an.

Tot vineri, 9 octombrie, Ucraina a revendicat un nou atac asupra unui centru de date aparținând companiei tehnologice ruse Yandex, pentru a doua zi consecutiv. Infrastructura vizată susține mai multe servicii digitale utilizate pe scară largă în Rusia, inclusiv aplicații de transport, plăți și cartografiere.

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