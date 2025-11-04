search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia

0
0
Publicat:

În plină noapte, departe de ochii lumii, Ucraina lansează un nou val de drone kamikaze capabile să zboare mai departe decât oricând, transformând lupta cu Rusia într-un război al inovației și improvizației.

Drona ucraineană Liuti ajunge până în SIberia/FOTO:X
Drona ucraineană Liuti ajunge până în SIberia/FOTO:X

Noile modele, botezate Liuti – „Furiosul”, în ucraineană – pot parcurge până la 1.000 de kilometri, dublu față de distanța dronelor obișnuite folosite în primii ani ai războiului. Sunt construite din componente adunate din surse diverse, în rețele de ateliere improvizate, un exemplu al capacității Ucrainei de a-și adapta industria la o luptă de uzură.

„Dronele evoluează. Dacă înainte zburau 500 de kilometri, acum ating dublul distanței. Totul ține de echilibru – între tehnică, oameni și planificare. Pentru noi, e o misiune sfântă”, spune Fidel, un comandant ucrainean care coordonează un punct secret de lansare, citat de Euronews.

Ținte tot mai adânci, pagube tot mai mari

Dronele Liuti au devenit o armă de precizie în atacurile asupra infrastructurii ruse – rafinării, depozite de combustibil și centre logistice militare. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, aceste lovituri au redus cu până la 20% rezervele de benzină ale Rusiei și au forțat Kremlinul să importe combustibil, după luni de sancțiuni și atacuri repetate asupra instalațiilor petroliere.

În unele regiuni ruse, penuria de carburant a dus chiar la raționalizarea vânzărilor, în special după atacurile asupra celor 16 mari rafinării menționate într-un raport al Carnegie Endowment.

Costurile de producție ale noilor drone au scăzut semnificativ: unele aparate sunt construite cu doar 55.000 de dolari – de câteva ori mai puțin decât prețul dronelor comerciale cu rază similară.

Atac record în adâncul Siberiei

Cel mai recent val de lovituri a coincis cu aniversarea de 73 de ani a lui Vladimir Putin. În noaptea de 7 octombrie, trei drone ucrainene ar fi fost lansate către rafinăria din orașul siberian Tiumen, situat la peste 1.200 de mile (aproximativ 1.900 de kilometri) de granița cu Ucraina – cea mai lungă distanță atinsă până acum într-un atac cu drone kamikaze.

Loviturile au provocat o amplă operațiune de urgență în regiune, deși autoritățile ruse au susținut că toate dronele au fost doborâte și că nu au existat victime sau incendii.

Analiza independentă sugerează însă că atacul se înscrie în ceea ce oficialii ucraineni numesc „Operațiunea Pânza de păianjen” – o serie de lovituri în adâncimea teritoriului rus, menite să testeze vulnerabilitățile apărării aeriene și să perturbe lanțurile energetice ale Moscovei.

Război de uzură și semne de adaptare

În timp ce Rusia încearcă să minimalizeze impactul acestor atacuri, Ucraina vede în succesul dronelor un semn al adaptării sale rapide la realitățile războiului modern.

Zelenski a anunțat că armata ucraineană a primit și noi sisteme americane Patriot, considerate cele mai eficiente împotriva rachetelor rusești, și a mulțumit Germaniei pentru sprijinul oferit.

Deși amploarea pagubelor rămâne disputată, pentru Kiev aceste operațiuni transmit un mesaj clar: Ucraina este capabilă să lovească nu doar la frontieră, ci și „în inima” teritoriului rus.

Rusia

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
stirileprotv.ro
image
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
gandul.ro
image
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
mediafax.ro
image
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
playtech.ro
image
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Catedrala Națională se închide pe perioadă nelimitată. Când mai poate fi vizitată
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate