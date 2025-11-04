Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia

În plină noapte, departe de ochii lumii, Ucraina lansează un nou val de drone kamikaze capabile să zboare mai departe decât oricând, transformând lupta cu Rusia într-un război al inovației și improvizației.

Noile modele, botezate Liuti – „Furiosul”, în ucraineană – pot parcurge până la 1.000 de kilometri, dublu față de distanța dronelor obișnuite folosite în primii ani ai războiului. Sunt construite din componente adunate din surse diverse, în rețele de ateliere improvizate, un exemplu al capacității Ucrainei de a-și adapta industria la o luptă de uzură.

„Dronele evoluează. Dacă înainte zburau 500 de kilometri, acum ating dublul distanței. Totul ține de echilibru – între tehnică, oameni și planificare. Pentru noi, e o misiune sfântă”, spune Fidel, un comandant ucrainean care coordonează un punct secret de lansare, citat de Euronews.

Ținte tot mai adânci, pagube tot mai mari

Dronele Liuti au devenit o armă de precizie în atacurile asupra infrastructurii ruse – rafinării, depozite de combustibil și centre logistice militare. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, aceste lovituri au redus cu până la 20% rezervele de benzină ale Rusiei și au forțat Kremlinul să importe combustibil, după luni de sancțiuni și atacuri repetate asupra instalațiilor petroliere.

În unele regiuni ruse, penuria de carburant a dus chiar la raționalizarea vânzărilor, în special după atacurile asupra celor 16 mari rafinării menționate într-un raport al Carnegie Endowment.

Costurile de producție ale noilor drone au scăzut semnificativ: unele aparate sunt construite cu doar 55.000 de dolari – de câteva ori mai puțin decât prețul dronelor comerciale cu rază similară.

Atac record în adâncul Siberiei

Cel mai recent val de lovituri a coincis cu aniversarea de 73 de ani a lui Vladimir Putin. În noaptea de 7 octombrie, trei drone ucrainene ar fi fost lansate către rafinăria din orașul siberian Tiumen, situat la peste 1.200 de mile (aproximativ 1.900 de kilometri) de granița cu Ucraina – cea mai lungă distanță atinsă până acum într-un atac cu drone kamikaze.

Loviturile au provocat o amplă operațiune de urgență în regiune, deși autoritățile ruse au susținut că toate dronele au fost doborâte și că nu au existat victime sau incendii.

Analiza independentă sugerează însă că atacul se înscrie în ceea ce oficialii ucraineni numesc „Operațiunea Pânza de păianjen” – o serie de lovituri în adâncimea teritoriului rus, menite să testeze vulnerabilitățile apărării aeriene și să perturbe lanțurile energetice ale Moscovei.

Război de uzură și semne de adaptare

În timp ce Rusia încearcă să minimalizeze impactul acestor atacuri, Ucraina vede în succesul dronelor un semn al adaptării sale rapide la realitățile războiului modern.

Zelenski a anunțat că armata ucraineană a primit și noi sisteme americane Patriot, considerate cele mai eficiente împotriva rachetelor rusești, și a mulțumit Germaniei pentru sprijinul oferit.

Deși amploarea pagubelor rămâne disputată, pentru Kiev aceste operațiuni transmit un mesaj clar: Ucraina este capabilă să lovească nu doar la frontieră, ci și „în inima” teritoriului rus.