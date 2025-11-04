Atac ucrainean cu drone asupra unei uzine petrochimice din Rusia. Instalația a fost avariată

Un atac ucrainean cu drone a provocat avarii la uzina petrochimică din Sterlitamak, în regiunea Başkortostan din Rusia, situată la aproximativ 1.500 de kilometri de granița ucraineană. Incidentul a dus la prăbușirea parțială a unei instalații de tratare a apei, însă nu s-au înregistrat victime, au precizat marți autoritățile regionale.

Șeful regiunii Başkortostan, Radi Habirov, a declarat că uzina funcționa în regim non-stop și că ambele drone implicate în atacul nocturn au fost distruse. De asemenea, administrația orașului Sterlitamak a confirmat că niciunul dintre cei cinci muncitori aflați în interiorul uzinei nu a fost rănit, potrivit agenției Reuters.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, pe lângă cele două drone doborâte deasupra Başkortostanului, sistemele de apărare antiaeriană ruse au interceptat alte 83 de drone deasupra a șapte regiuni diferite din țară.

Atacurile ucrainene cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune s-au intensificat în ultimele luni, vizând rafinării, depozite și centre logistice care, potrivit Kievului, susțin efortul de război al Kremlinului.

Moscova a calificat aceste lovituri drept acte de terorism, în timp ce Ucraina afirmă că reprezintă acțiuni de autoapărare în contextul invaziei ruse declanșate în februarie 2022.