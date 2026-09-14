 Ministrul de externe polonez cere exerciții NATO agresive lângă Kaliningrad. „Am învinge Rusia destul de repede” | adevarul.ro
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Ministrul de externe polonez cere exerciții NATO agresive lângă Kaliningrad. „Am învinge Rusia destul de repede”

Război în Ucraina
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Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că NATO ar trebui să desfășoare exerciții militare agresive la granițele exclavei ruse Kaliningrad, pentru a exploata slăbiciunea locală a forțelor Moscovei și a determina Kremlinul să redirecționeze trupe dinspre Ucraina. Sikorski a subliniat că enclava Kaliningrad nu are în prezent „practic deloc trupe”, întrucât Kremlinul pornește de la premisa că NATO nu va acționa.

Radosław Sikorski, șeful diplomației poloneze
Radosław Sikorski, șeful diplomației poloneze/FOTO:Facebook

Declarațiile au fost făcute vineri, 11 septembrie, la cea de-a 22-a ediție a reuniunii Yalta European Strategy (YES 2026), desfășurată la Kiev sub egida Fundației Victor Pinciuk. Sikorski a spus că Polonia monitorizează îndeaproape exclava rusă și a remarcat că Moscova a lăsat acest teritoriu puternic militarizat aproape golit de forțe terestre convenționale, acestea fiind trimise să completeze pierderile din Ucraina.

„Putin știe, sau presupune, că NATO este o alianță pașnică și că nu vom profita de slăbiciunea sa locală. Iar asta ar putea fi o greșeală", a spus Sikorski în fața participanților la conferință, potrivit European Pravda.

Șeful diplomației poloneze a precizat că nu pledează pentru ocuparea enclavei baltice de către forțele aliate, ci pentru folosirea unor manevre de intensitate ridicată menite să introducă un grad de imprevizibilitate strategică în planificarea defensivă a Moscovei.

„Propun să organizăm exerciții de partea noastră atât de agresive încât Putin să nu fie sigur ce anume vom face. Și, din această cauză, să fie nevoit să redirecționeze o parte din forțele sale dinspre Ucraina", a explicat Sikorski.

Alertă sporită la graniță

Afirmațiile lui Sikorski vin după avertismentele premierului polonez Donald Tusk, potrivit cărora Moscova ar putea organiza provocări și lovituri împotriva infrastructurii de frontieră dintre Ucraina și statele aliate vecine.

Vorbind la Bratislava pe 10 septembrie, Tusk a anunțat că serviciile poloneze de securitate au cooperat cu omologii ucraineni pentru a preveni o amenințare directă la adresa unui punct de trecere a frontierei. Tusk a amintit că forțele ruse vizaseră deja noduri de tranzit la frontieră, referindu-se la atacul mortal cu drone asupra punctului de trecere Tudora–Starokozacie, dintre Ucraina și Republica Moldova, produs în noaptea de 8 spre 9 septembrie, soldat cu doi morți și șapte răniți în rândul cetățenilor ucraineni.

Potrivit lui Tusk, acesta a analizat informații primite direct de la CIA privind escaladările rusești anticipate în lunile următoare și a îndemnat aliații europeni să consolideze apărarea comună pe întregul flanc estic al NATO. În paralel, ministrul-coordonator polonez pentru servicii speciale, Tomasz Siemoniak, s-a întâlnit la Washington cu directorul CIA, John Ratcliffe, pentru a evalua amenințarea reprezentată de războiul hibrid și de agresiunea convențională rusă la adresa statelor aliate. Discuțiile diplomatice anterioare ale lui Ratcliffe la Moscova ar fi inclus avertismente directe adresate Kremlinului cu privire la testarea angajamentelor aliate în regiunea baltică.

„Am învinge Rusia destul de repede"

Într-o intervenție separată, susținută pe 12 septembrie la aceeași reuniune de la Kiev, Sikorski a afirmat că NATO deține o „superioritate copleșitoare" în aviație și ar putea învinge Rusia „destul de repede" dacă aceasta ar ataca alianța, adăugând că Europa ar putea distruge în câteva săptămâni capacitatea rusă de rafinare rămasă.

Rusia a lovit un tren internațional de călători la granița cu Polonia

„Dacă Rusia ne-ar ataca și am renunța la mănuși, cred că am învinge Rusia destul de repede. Avem o superioritate copleșitoare asupra Rusiei în aviație - ceva de genul 2.500 de aeronave", a spus Sikorski, adăugând că nu a verificat recent numărul exact de avioane F-35 sau de rachete JASSM și celelalte capabilități de lovire în profunzime aflate la dispoziția aliaților.

Ministrul polonez a comparat și potențialul Europei de a lovi infrastructura energetică rusă cu campania desfășurată deja de Ucraina împotriva rafinăriilor ruse: „Dacă ucrainenii au scos din funcțiune jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei în șase luni, noi am putea face asta în șase săptămâni și am elimina și cealaltă jumătate."

Sikorski a îndemnat Europa să transmită liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, mesajul că orice agresiune împotriva Europei ar avea un preț „extrem de costisitor", precizând că bugetele de apărare cumulate ale statelor baltice și nordice depășesc bugetul Rusiei, deși a recunoscut că Europa nu dispune încă de suveranitate deplină în materie de apărare.

Reacția Moscovei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, l-a acuzat pe Sikorski de „rusofobie cerebrală", susținând că acesta ar fi afirmat că Polonia ar putea învinge de una singură Rusia. În realitate, Sikorski se referea la un posibil conflict între Rusia și NATO, nu la un război direct între Polonia și Rusia.

Polonia dispune, de fapt, de aproximativ 75-80 de aeronave de luptă - F-16, FA-50 și ultimele MiG-29 rămase, la care se adaugă primele F-35 -, comparativ cu circa 300 de aeronave de luptă aflate în dotarea Rusiei. Cifra de 2.500 de aeronave menționată de Sikorski se referea la puterea aeriană cumulată a întregii alianțe NATO, oficialul polonez subliniind că alianța și-ar păstra avantajul asupra Rusiei chiar și fără participarea Statelor Unite.

Declarațiile lui Sikorski au fost făcute pe fondul intensificării măsurilor de securitate ale Poloniei, după atacurile rusești din apropierea graniței poloneze, printre care și lovitura din 13 septembrie asupra unui tren internațional de călători la stația Iagodîn, la doar câțiva kilometri de Polonia.

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