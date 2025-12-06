Video Avarii la scutul de protecţie al centralei de la Cernobîl. ONU: „Şi-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare”

Scutul de protecție al centralei de la Cernobîl, construit pentru a izola resturile radioactive ale reactorului distrus în 1986, a fost avariat de impactul unei drone, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU.

Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl, proiectat pentru a împiedica eliberarea materialelor radioactive rezultate din catastrofa nucleară din 1986, a suferit avarii importante în urma unei lovituri cu dronă, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Ucraina acuză Rusia de efectuarea atacului, în timp ce Moscova respinge categoric acuzațiile, relatează Reuters.

Într-un comunicat transmis de AIEA, instituția precizează că inspecția realizată săptămâna trecută asupra structurii de izolare din oțel, finalizată în 2019, ca parte a unui proiect internațional de securizare a sitului, a confirmat pagubele provocate de impactul dronei care a lovit zona în februarie.

Potrivit evaluării tehnice, scutul și-a pierdut funcțiile esențiale de siguranță, în special capacitatea de a menține izolarea materialelor radioactive.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a explicat faptul că, deși nu s-au înregistrat daune permanente la elementele de susținere sau la sistemele de monitorizare, degradarea provocată trebuie tratată cu maximă urgență.

„Misiunea de inspecție a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale de susținere sau la sistemele de monitorizare”, a spus acesta, subliniind că reparațiile au fost deja începute, dar „refacerea completă este esențială pentru a preveni deteriorări suplimentare și pentru a garanta siguranța nucleară pe termen lung”, a subliniat Grossi.

Scutul a fost lovit de o dronă

ONU a raportat la 14 februarie că autoritățile ucrainene au informat despre un atac cu dronă încărcată cu explozibil, care a lovit învelișul protector al reactorului numărul patru, același reactor distrus în 1986, provocând un incendiu și avariind scutul de oțel.

Deşi Kievul a prezentat atunci imagini ale exploziei și ale pagubelor rezultate. Rusia a negat implicarea sa.

În ciuda impactului, nivelurile de radiații din zona centralei au rămas normale și stabile, fără semne de scurgeri radioactive, a precizat ONU.

Vă reamintim că dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 a contaminat vaste regiuni ale Europei și a determinat mobilizarea masivă a resurselor pentru limitarea consecințelor.

Ultimul reactor operațional al centralei a fost dezafectat în anul 2000, dar situl rămâne unul dintre cele mai sensibile din punct de vedere nuclear.

Centrala și zona înconjurătoare au fost ocupate pentru mai mult de o lună de forțele ruse în primele faze ale invaziei din februarie 2022, în timp ce armata Moscovei încerca să avanseze spre Kiev.