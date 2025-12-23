search
Marți, 23 Decembrie 2025
Un Crăciun în beznă se conturează în regiunea Odesa, după atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, porturilor și podurilor

Război în Ucraina
Publicat:

Regiunea Odesa se confruntă cu pene masive de curent și temperaturi scăzute cu doar câteva zile înainte de Crăciun, după ce atacuri rusești au avariat grav infrastructura energetică, portuară și de transport din sudul Ucrainei.

Rusia a lovit mai multe obiective critice din regiunea Odesa/FOTO:X
Rusia a lovit mai multe obiective critice din regiunea Odesa/FOTO:X

Luni seara, forțele ruse au atacat orașul Odesa cu drone de tip Shahed, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper. Potrivit acestuia, au fost avariate infrastructura portuară și o navă civilă. Nu au fost raportate victime.

„Serviciile relevante lucrează la eliminarea consecințelor atacului”, a declarat Kiper.

Atacurile vin după un bombardament major desfășurat în noaptea de 22 decembrie, când Rusia a lovit mai multe obiective critice din regiune, inclusiv trei facilități energetice. Autoritățile spun că peste 120.000 de consumatori au rămas fără electricitate.

Infrastructura energetică, sub presiune constantă

Compania energetică DTEK, cel mai mare operator privat din Ucraina, a confirmat că două dintre instalațiile sale au fost avariate, iar o a treia, aparținând unei alte companii, a fost distrusă complet. Alarmele aeriene repetate au întârziat intervențiile echipelor de reparații.

Deși penele de curent au devenit frecvente în Ucraina de la începutul invaziei ruse la scară largă, întreruperile prelungite continuă să afecteze viața de zi cu zi.

„Sunt destul de pregătită pentru pene de curent, dar de data aceasta m-a luat prin surprindere”, a declarat Anastasia Krupa, o locuitoare a Odesei în vârstă de 28 de ani. Ea spune că lipsa electricității a făcut imposibile activități de bază, de la gătit până la folosirea liftului în blocul în care locuiește.

„Sunt tânără și mă descurc, dar nu-mi pot imagina cum fac față copiii sau vârstnicii”, a adăugat ea.

Porturi și rute de transport, tot mai vulnerabile

Atacul din 22 decembrie a afectat și portul Pivdennîi, unde un incendiu a distrus aproximativ 30 de containere cu făină și ulei vegetal, potrivit ministrului dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba.

Porturile din regiunea Odesa, esențiale pentru exporturile Ucrainei, au devenit ținte frecvente. În paralel, forțele ruse au intensificat atacurile asupra podurilor care leagă regiunea de restul țării.

Un pod din satul Maiaki, la aproximativ 50 de kilometri vest de Odesa, a fost lovit de peste zece ori între 18 și 19 decembrie, provocând întreruperi majore ale traficului. Autoritățile au fost nevoite să stabilească rute alternative, inclusiv prin Republica Moldova.

În urma atacurilor, compania feroviară de stat Ukrzaliznîția a reluat legătura Odesa–Chișinău, pentru prima dată din 2022. Cererea a fost ridicată, însă studenți și navetiști spun că timpii de așteptare la frontieră ajung deja la 15 ore.

„Acesta este ultimul pod care mai leagă regiunea de Odesa, după ce podul din Zatoka a fost distrus la începutul invaziei”, a declarat Nataliia Șuliakova, o studentă de 21 de ani.

Ea a adăugat că, deocamdată, aprovizionarea se face prin traversări temporare și convoaie de camioane, în timp ce atacurile asupra zonei continuă aproape în fiecare noapte.

