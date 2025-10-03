search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Rusia atacă și în cosmos. General: „Moscova bruiază sateliți spion ai englezilor”

Război în Ucraina
Publicat:

Generalul (r) Alexandru Grumaz vorbește despre „lupta în cosmos” a Rusiei cu state NATO. Moscova a încercat să bruieze sateliții militari ai Regatului Unit și ai Germaniei.

Lupta dintre Rusia si Regatul Unit se dă în spațiu și vizează sateliții. FOTO: Shutterstock
Lupta dintre Rusia si Regatul Unit se dă în spațiu și vizează sateliții. FOTO: Shutterstock

„Luptă în cosmos: Rusia urmărește sateliții spioni ai englezilor!”, scrie generalul în rezervă Alexandru Grumaz.

El face referire la un interviu acordat BBC de generalul-maior Paul Tedman care a vorbit despre interferența Moscovei împotriva mijloacelor spațiale ale Regatului Unit. Acesta a spus că Rusia a încercat, de asemenea, să bruieze sateliții militari ai Regatului Unit cu sisteme terestre în fiecare săptămână.

Luna trecută, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Rusia a urmărit sateliții folosiți de armata sa. „Au la bord încărcături utile care pot vedea sateliții noștri și încearcă să colecteze informații de la ei” – a arătat acesta.

„Rusia a dezvoltat capacitatea de a plasa arme nucleare în spațiu”

Generalul Tedman a mai menționat că sateliții militari britanici au fost echipați cu tehnologii de contrabruiaj, dar a adăugat: „Vedem cum sateliții noștri sunt bruiați de ruși într-un mod destul de persistent.”

„Marea Britanie are o jumătate de duzină de sateliți militari dedicați pe orbită, care asigură comunicații și supraveghere. În schimb, SUA, China și Rusia au fiecare peste o sută. Flota combinată de sateliți rusă și chineză a crescut cu 70% în ultimul deceniu”, precizează Grumaz.

Generalul Tedman a spus că atât Rusia, cât și China au testat arme antisatelit. „Atât Regatul Unit, cât și SUA au avertizat că Rusia a dezvoltat capacitatea de a plasa arme nucleare în spațiu”, spune generalul.

În timp ce SUA consideră China drept amenințarea principală, generalul Tedman consideră Rusia drept pericolul iminent: „Aș spune că chinezii au de departe o capacitate mai sofisticată, dar rușii au mai multă voință de a-și folosi sistemele anti-spațiale.”

Generalul Tedman a menționat că este „foarte îngrijorat” de ceea ce se întâmplă în spațiu - nu doar de amenințări, ci și de congestionarea tot mai mare.

În prezent, există aproximativ 45.000 de obiecte pe orbită, inclusiv aproximativ 9.000 de sateliți. Anul acesta vor fi lansate alte 300 de rachete în spațiu. Generalul a vorbit în timpul unei vizite la RAF Flyingdales din North Yorkshire. Aceasta găzduiește Sistemul de Avertizare Timpurie pentru Rachete Balistice al Marii Britanii și al Americii. Este o activitate pe care o fac din 1963.

În prezent, Regatul Unit are foarte puține sisteme de apărare antirachetă balistică. Baza aeriană RAF Flyingdales din North Yorkshire găzduiește Sistemul de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice al Marii Britanii și al Americii. Guvernul britanic promite să investească mai mult atât în spațiu, cât și în apărarea antirachetă. De asemenea, ia măsuri pentru a-și apăra sateliții. Săptămâna aceasta anunță că va testa senzori pentru a detecta amenințările cu laser în spațiu.

„Un miliard de lire sterline în apărarea integrată aeriană și antirachetă și aș fi surprins dacă nu ar exista un aspect spațial”

Atât China, cât și Rusia au dezvoltat lasere care ar putea fi folosite pentru a orbi și a perturba sateliții unui adversar. Generalul Tedman a declarat: „Ne-am angajat să investim un miliard de lire sterline în apărarea integrată aeriană și antirachetă și aș fi surprins dacă nu ar exista un aspect spațial. Modul în care vom apăra Regatul Unit de amenințări e foarte similar cu Domul de Aur (al Americii).”

El se referea la planul președintelui Donald Trump de a construi un scut în jurul SUA împotriva oricăror atacuri cu rachete. Cu toate acestea, Regatul Unit este în pericol de a fi lăsat în urmă în cursa spațială. În prezent, cheltuiește aproximativ 1% din bugetul său de apărare pentru spațiu. În schimb, Franța cheltuiește aproximativ 3%, iar SUA 5%.

Generalul Tedman ar dori ca spațiului să i se acorde o prioritate mai mare. El spune că aproximativ 450 de miliarde de lire sterline din economia Regatului Unit depind de spațiu. De asemenea, este sistemul nervos de care forțele armate ale Regatului Unit depind din ce în ce mai mult - de la navigație la lovituri de precizie. Ei observă lansări de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune aproape în fiecare zi. În acest incident, nu vor spune de unde dar nu este un secret că Rusia le-a lansat în mod regulat în Ucraina. În 2024, peste 4.000 de rachete au fost lansate în întreaga lume. Rusia a fost motivul pentru care Flyingdales a fost creat pentru prima dată în era Războiului Rece.

„Amenințarea nu a dispărut”, a concluzionat generalul Grumaz.

Știri Externe

