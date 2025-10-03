search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

"Triumf pentru UE, înfrângere pentru Putin"

0
0
Publicat:

Alegerile legislative din Republica Moldova sunt un exemplu magistral de rezistență în fața tentativelor rusești de întoarcere a țării de la cursul ei pro-european, scriu analiştii de la Der Spiegel.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu

A fost limpede de la bun început că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu au avut strict un caracter regional, ci unul european, subliniază publicaţia germană.

”Când o țară mică precum Moldova merge la vot, nu de puține ori restul Europei nu îi acordă neapărat atenție. De această dată, situația a fost diferită”, scrie Der Spiegel, amintind că scrutinul a fost privit ca un test de direcție geopolitică.

O victorie neașteptat de puternică

În plus, potrivit jurnaliștilor germani, rezultatul scrutinului este de natură a calma, cel puțin deocamdată, spiritele în țară, după ce tabăra pro-occidentală, reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, a obținut o victorie neașteptat de categorică. 

”Cu peste 50% din voturi și 55 din 101 mandate, partidul Maiei Sandu va putea guverna singur, în baza promisiunii principale din campanie, respectiv accelerarea drumului spre UE și semnarea unui tratat de aderare în anul 2028”, scrie sursa amintită. 

Deznodământul electoral din Moldova este primit cu un sentiment de ușurare în capitalele europene și cu profundă dezamăgire la Moscova, sugerează influenta publicație. Ea amintește în context că principalul rival al PAS, Blocul Patriotic, formațiune pro-rusă, condusă de fostul președinte Igor Dodon, a obținut doar 24%, adică jumătate din scorul PAS.

Rezultatul electoral neașteptat de clar trezește speranța că acesta va fi recunoscut de toate forțele și că nu vor avea loc proteste de stradă, ceea ce nu era chiar exclus anterior, scrie Spiegel. 

Diaspora, bastion al proeuropenilor

Jurnaliștii germani remarcă și o trăsătură recurentă a scrutinelor moldovenești: cea mai puternică bază a forțelor pro-occidentale o constituie, ca și la alegerile trecute, moldovenii care au emigrat în Uniunea Europeană. Aproape o cincime din voturi (17,5%) au venit din diaspora, iar fără acest sprijin PAS nu ar fi avut majoritate, scrie publicația, fără a trece cu vedea că doar în Italia au fost deschise 75 de secții de votare pentru moldoveni. 

De altfel, după cum notează analiștii, referendumul doamnei Sandu privind aderarea țării la Uniunea Europeană a trecut și el tot doar datorită voturilor din diaspora. 

Deși rezultatele sunt clare, atmosfera electorală nu a fost lipsită de tensiuni, președinta Sandu și guvernul ei acuzând Rusia că se amestecă în alegeri, răspândind dezinformare și dând, la propriu, bani, scrie sursa citată.

Amestecul Rusiei în alegeri

În prim-plan a revenit numele controversatului oligarh Ilan Șor, refugiat la Moscova, care „într-un clip a promis fiecărui protestatar 3000 de dolari pe lună, adică de circa patru ori salariul mediu, scrie Spiegel.  

Presa germană notează și rolul serviciilor ruse, care ”au încins atmosfera dinaintea alegerilor cu zvonuri, între care acela că NATO ar concentra deja trupe pentru a ocupa Moldova”.

Cu doar o săptămână înainte de scrutin, poliția moldovenească anunța arestări multiple, acuzându-i pe cetățeni că au fost ”instruiți de serviciile secrete ruse pe teritoriul Serbiei pentru viitoare proteste”. 

Spiegel menționează nu doar Kremlinul, ci și pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, care a susținut că serviciile franceze ar fi încercat ”să-l determine să blocheze canale incomode pe Telegram din România și Moldova, afirmație ce adaugă combustibil în climatul conspirațiilor”. 

Publicația își încheie analiza subliniind dilema de fond a Republicii Moldova. 

”Problema principală a politicii moldovenești este că ea se prezintă din nou ca o luptă decisivă între Est și Vest. Războiul din țara vecină, Ucraina, și prezența trupelor ruse în regiunea separatistă Transnistria fac din Moldova un fel de stat de frontieră. Or, mulți moldoveni ar prefera să treacă de la marea geopolitică la micile probleme ale vieții lor cotidiene dificile”. 

Vlad Drăghicescu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Aveți cauciucuri de iarnă? Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România
gandul.ro
image
Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București
mediafax.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce poți face cu 331 de euro la cina cu mama lui Lamine Yamal și cum se termină seara
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
playtech.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Începe înrolarea în Armată. Ce teste se dau și cine este eligibil
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!