Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Rusia a învățat să ocolească apărarea antiaeriană ucraineană. Eficiența sistemului Patriot a scăzut la 6%

Publicat:

Lunile de atacuri aeriene rusești devastatoare care au vizat producătorii ucraineni de drone sugerează că Moscova a reușit să își modifice rachetele pentru a ocoli mai eficient apărarea antiaeriană ucraineană de bateriile americane Patriot , scrie Financial Times , citând o serie de oficiali ucraineni și occidentali.

Sistem Patriot/FOTO:X
Sistem Patriot/FOTO:X

Publicația menționează că este probabil o modificare a sistemului Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune estimată de până la 500 km, precum și rachete balistice Kinjal lansate din aer. Experții spun că rachetele se mișcă acum de-a lungul unei traiectorii tipice, apoi își schimbă cursul și plonjează la un unghi mare sau efectuează manevre care „păcălesc și ocolesc” sistemul Patriot .

„Este „o situație decisivă pentru Rusia”, a declarat un fost oficial ucrainean. Întrucât Kievul se confruntă și cu o încetinire a livrărilor de interceptoare de apărare aeriană din Statele Unite, atacurile cu rachete au distrus instalații militare cheie și infrastructură critică în ajunul iernii .

Ce spun cifrele

Conform datelor Forțelor Aeriene Ucrainene, compilate de Centrul de Reziliență Informațională cu sediul la Londra și analizate de Financial Times, eficiența interceptării rachetelor balistice din Ucraina s-a îmbunătățit în timpul verii, ajungând la 37% în august, dar a scăzut brusc la 6% în septembrie, în ciuda unei scăderi a numărului de lansări.

Oficiali ucraineni actuali și foști declară că rachetele rusești au avariat grav cel puțin patru fabrici de drone din Kiev și din împrejurimi în această vară, inclusiv un atac din 28 august asupra unei unități care produce drone turcești Bayraktar .

Două rachete lansate în timpul atacului au vizat birourile unei companii care proiectează și produce componente pentru sisteme fără pilot. Obuzele rusești au evitat apoi apărarea antiaeriană ucraineană și au avariat, de asemenea, birourile delegației UE și ale British Council, care se aflau în apropiere.

Sistemele Patriot sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să doboare rachetele balistice rusești . Rachetele de croazieră ale Moscovei pot fi doborâte de sisteme de apărare antiaeriană mai puțin sofisticate, dar, potrivit surselor publicației, modernizările au îngreunat procesul.

Un oficial occidental familiarizat cu datele privind performanța sistemelor Patriot a declarat că primul semn al modernizării rachetelor rusești a fost o scădere vizibilă a eficienței interceptării. El a spus că există un „model” în care rachetele care se apropie s-au comportat diferit în „faza finală”, abatându-se de la parametrii de distrugere stabiliți anterior.

SUA confirmă

Evaluarea oficialilor este susținută de un raport întocmit de inspectorul general special al Agenției de Informații a Apărării din SUA, care acoperă perioada 1 aprilie - 30 iunie. Acesta afirmă că forțele armate ale Ucrainei „au întâmpinat dificultăți în utilizarea constantă a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot pentru a se apăra împotriva rachetelor balistice ale Moscovei din cauza recentelor îmbunătățiri tactice rusești, inclusiv îmbunătățiri care permit rachetelor sale să își schimbe traiectoria și să manevreze în loc să zboare pe o traiectorie balistică tradițională”.

Raportul menționează un atac rusesc din 28 iunie, care a inclus șapte rachete balistice, dintre care Ucraina a doborât doar una, și un atac din 9 iulie - la acea vreme cel mai mare atac aerian de la începutul războiului - care a inclus 13 rachete, dintre care Kievul a doborât sau suprimat 7.

Oficiali occidentali și ucraineni confirmă că Ucraina împărtășește datele despre desfășurarea sistemelor Patriot cu Pentagonul și producătorii americani de apărare antiaeriană. Sistemul Patriot este fabricat de Raytheon din Virginia, iar rachetele interceptoare pentru sistem sunt fabricate de Lockheed Martin din Maryland. Datele sunt folosite pentru a face actualizările necesare pentru a ține pasul cu schimbările tacticilor rusești, dar, potrivit uneia dintre persoane, aceste îmbunătățiri sunt adesea în urma tacticilor în continuă evoluție ale Moscovei.

Prim-viceministrul de externe al Ucrainei, Serhii Kisliția, a declarat pentru FT că „rușii continuă să modernizeze semnificativ tehnologia rachetelor lor Iskander și a altor rachete”, așadar măsura ar trebui să întrerupă furnizarea de componente occidentale către Rusia, inclusiv prin China.

Ajustări de software, nu de hardware

Analiștii cred că motivul pentru creșterea eficienței rachetelor rusești este probabil ajustările software. Fabian Hofmann, cercetător în domeniul rachetelor la Universitatea din Oslo, a declarat că producătorii analizează în mod regulat datele de interceptare pentru a îmbunătăți performanța. El a spus că Rusia pare să facă același lucru.

Potrivit acestuia, Iskander-M „poate manevra destul de agresiv în etapa finală ”. În loc de modificări costisitoare ale hardware-ului, ajustările sistemelor de ghidare ar putea forța racheta să efectueze o manevră rapidă chiar înainte de a lovi ținta și apoi să plonjeze brusc, îngreunând urmărirea și angajarea rachetei Patriot.

„O traiectorie finală mai abruptă este ceva ce poate fi programat în rachetă”, a spus Hoffman.

Ucraina și Rusia, a spus el, „jocau un joc al adaptabilității” când venea vorba de tehnologia armelor lor. Dar exista și un „joc de-a șoarecele și pisica”, în timp ce încercau să-și distrugă reciproc sistemele de arme.

Rachetele Kinjal sunt lansate de pe bombardierele strategice sau de pe avioanele de vânătoare ale Moscovei, care sunt inaccesibile sistemelor de apărare antiaeriană ucrainene. Lansatoarele mobile de rachete Iskander ale Rusiei au fost, de asemenea, dificil de distrus de Kiev, a spus Hoffman.

Sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale Ucrainei, care constau dintr-un radar, o stație de comandă și lansatoare transportate pe camioane sau remorci, sunt, de asemenea, mobile. Unele dintre ele au fost vizate și avariate după luni de atacuri continue rusești, ceea ce înseamnă că arhitectura multistratificată de apărare aeriană a țării a devenit mai puțin eficientă .

Operatorii sistemului Patriot, vizați de Rusia

Operatorii sistemului Patriot sunt, de asemenea, vizați de Rusia. Printre aceștia se numără locotenent-colonelul Denis Sakun, inginerul șef al unității de apărare aeriană Brigăzii 96 din Kiev. El a ajutat la configurarea sistemelor despre care Kievul spune că au fost primele din lume care au doborât o rachetă rusească H-47M Kinjal.

Conform cifrelor oficiale, Sakun a murit în decembrie în timp ce încerca să salveze echipamente Patriot în timpul unui incendiu produs în urma unui atac rusesc în regiunea Kiev.

Anterior, rachetele Patriot erau protejate de alte sisteme, cum ar fi sistemul european IRIS-T și bateriile cu rază medie de acțiune. Acum, odată cu avariarea sau relocarea unora dintre aceste sisteme, „ rachetele Patriot trebuie să se apere ”, în unele cazuri prin respingerea atacurilor cu rachete rusești, spune o sursă familiarizată cu situația.

FT notează că Ucraina nu dezvăluie informații despre numărul de baterii Patriot pe care le deține sau unde sunt amplasate acestea, dar se știe că cel puțin șase complexe au fost livrate, iar componente pentru cel puțin alte trei au fost livrate în ultimele săptămâni de Germania și Norvegia.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut apel în repetate rânduri la partenerii occidentali ai Ucrainei să ofere țării sale mai multe sisteme, propunând achiziționarea a până la 10 complexe .

Pe măsură ce se apropie iarna, Zelenski a avertizat că Moscova revine la strategia sa obișnuită de a ataca rețeaua electrică a Ucrainei pentru a arunca țara în întuneric și a submina moralul. Însă dezvoltarea tehnologiei rusești de rachete face ca amenințarea din acest an să fie și mai acută.

Europa

