Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
Rusia, acuzată oficial de ingerință electorală în România. Raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga

Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat joi, la Copenhaga, liderilor Uniunii Europene un document de 25 de pagini ce conține dovezi privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, desfășurate anul trecut.

FOTO X

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre cei cu care am discutat au cerut o copie să o citească pe avion. A existat interes. Noutatea documentului este că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme aparent benigne – precum spiritualitatea – pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de Rusia și care trimit apoi la site-uri de știri”, a spus președintele Nicușor Dan, după summitul de la Copenhaga. 

Ce arată documentul

Documentul arată că „România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”.

Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat prin: 

- Atacuri cibernetice

- Acțiuni secrete destabilizatoare

- Subversiune politică

- Dezinformare și propagandă

„Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, mai arată analiza.

Potrivit analizei, „ca instrument specific al războiului hybrid, implică cultivarea unor rețele de mass-media, organizații și resurse politice interne ale statului țintă, prin intermediul cărora să fie diseminate narativele Federației Ruse. În anul 2024, în România s-a constatat o adaptare a acestei metode, prin instrumentalizarea curentului extremist”.

4 companii de promovare cu legături cu Federația Rusă 

Potrivit analizei, a fost identificată o rețea amplă de siteuri al căror trafic este determinat de reclame promovate de 4 companii, cu legături certe în Federația Rusă:

- ADSKEEPER

-MGID

-ADNOW

-GEOZO

Identitar nostalgic

„Un prim narativ utilizat în procesul de dezinformare a fost cel identitar nostalgic, prin care au fost promovate narative cu puternic impact emoțional, legate de reîntregirea familiei; nostalgie după perioada comunistă; retorici privind inegalități sociale”, arată analiza.

Au fost, de fapt, 4 tipuri de narative la care segmente largi din populație se dovedeau receptive și care, au fost folosite începând cu anul 2022:

- Identitar-nostalgic

- Conspiraționist

- Religie/spiritualitate

- Medicină alternativă

Metoda Doppelgänger

Această metodă operează după următorul tipar:

1. Crearea de „clone” ale surselor legitime

2. Publicarea de conținut fals sau manipulat

3. Distribuirea în masă prin rețele sociale

4. Confuzie și erodarea încrederii

Analiză notează că, „scopul nu este doar ca oamenii să creadă o minciună, ci să nu mai știe în cine să aibă încredere. Dacă publicul devine confuz și sceptic față de toate sursele, inclusiv cele reale, atacul și-a atins scopul”.

Citește și: Nicușor Dan: „Liderii europeni au primit Raportul Parchetului privind alegerile”. De ce a fost Moldova mai bine pregătită decât România

Majoritatea paginilor au fost create în perioada 2022-2024, mai arată analiza, subliniind că acestea aveau inițial alte denumiri și abordând tematici diferite din spectrul rețetelor, medicinei alternative, religios, conform celor 4 tipuri mari de narative în care a fost încadrat publicul românesc.

În contextul premergător scrutinului electoral din 2024, „această infrastructură a fost activată și se remarcă o schimbare a tematicii cu narative de susținere a candidatului independent Călin Georgescu”.

Rezultatele urmărite prin dezinformarea de tip Doppleganger:

• Întreținerea unei stări constante de teamă, angoasă, confuzie în

rândul opiniei publice

• Generarea unui sentiment de neîncredere în autoritățile statului

• Fragmentarea și polarizarea societății

Metoda de dezinformare de tip doppelganger este o tactică folosită în campanii de dezinformare în mediul online, pentru a crea și distribui informații false sau manipulate astfel încât să pară provenite din surse credibile, mai arată analiza.

Concluzii

„Complexitatea atacurilor, multitudinea și diversitatea resurselor utilizate, caracterul disimulat al tacticilor/tehnicilor utilizate, demersurile complexe de menținere a acțiunilor sub limita de atribuire, precum și anvergura regională a campaniei, relevă implicarea unei ample infrastructuri de dezinformare coordonate din Federația Rusă.

Citește și: Putin face trimitere la Călin Georgescu în discursul de la Valdai: „În unele țări, ei încearcă să-și interzică adversarii politici”

Infrastructura existentă de la nivelul paginilor/site-urilor malițioase continuă să prezinte capabilitățile necesare influențării pe scară largă a populației autohtone, iar schimbarea tiparului acesteia pe momente cheie indică versatilitatea tehnicilor de manipulare a actorilor ostili.

Astfel, această infrastructură informațională a fost creată și activată încă din 2022 pentru promovarea unor mesaje subliminale la nivelul spațiului informațional autohton pentru cultivarea unor sentimente anti-sistem la nivelul audiențelor vizate.

În contextul alegerilor din 2024, aceasta infrastructură a fost utilizată pentru influențarea mentalului colectiv în vederea dezvoltării unor idei care să corespundă discursului candidatului anti-european și anti-NATO, aceste manifestări asigurând satisfacerea unor obiective strategice ale Federației Ruse.

Adaptabilitatea acestei infrastructuri malițioase a permis modelarea unei percepții anti-sistem, exploatabile în contextul unor evenimente care ar putea genera efecte în favoarea actorilor statali străni (ex: procese electorale, crize de ordine publică, crize politice/economice etc.)”.

Politică

