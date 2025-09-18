Victoria Furtună, lidera unui partid susținut de prorusul Ilan Șor, riscă să piardă cetățenia română

Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care a candidat independent la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, cu susținerea prorusului Ilan Șor, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea pentru Cetățenie ia în calcul această posibilitate.

Conform surselor jurnaliștilor ,,Euronews” din România, Autoritatea Națională pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei române pe care o deține Victoria Furtună. Aceasta din urmă nu a oferit până în prezent nicio reacție cu privire la acest subiect.

Formațiunea Moldova Mare a fost admisă în cursa parlamentară de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău.

Lidera unei formațiuni pro-europene

Victoria Furtună a ajuns în data de 12 martie la conducerea partidului Moldova Mare, o formațiune cu „vocație europeană”.

„În această perioadă au fost foarte multe inițiative din partea mai multor partide politice, care au venit cu ideea de a fi lider al partidului, care au venit cu ideea de a fi membru al partidului existent, însă eu consider că sunt suficient de capabilă și am considerat că anume acest partid sonorizează cu acele viziuni pe care le avem noi pentru cetățenii Republica Moldova”, a menționat atunci Victoria Furtună, fiind întrebată de ce nu a creat un partid nou sau nu a preluat conducerea altei formațiuni existente.

Totodată, Victoria Furtună, care a criticat anterior procestul de integrare europeană a țării sale, a afirmat că „procesul de integrare în Uniunea Europeană nu poate fi oprit și nici nu văd oportună stoparea lui, mai ales la această etapă, când sunt și beneficii. Drept scop al acestui partid este reanimarea relațiilor cu toate țările lumii, ca interesul țării noastre să fie apriori, dar cu mai multe detalii, îți promit că vom veni în momentul lansării”.

Aceasta, însă a evitat să spună dacă va păstra sau nu opțiunea proeuropeană a partidului Moldova Mare.

„Lăsați-ne să facem logistic și legal absolut toți pașii necesari, pentru ca să fim deschiși și să vă aducem la cunoștință adevărul pur”, a conchis aceasta.

Și asta în condițiile în care, doar cu câteva luni în urmă, adică în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, din Republica Moldova, Victoria Furtună susținea că aderarea la UE este „profund absurdă”.

„Ideea aderării la Uniunea Europeană nu doar că pare de neatins, ci este și profund absurdă. (…) Tocmai de aceea, cum am mai spus, Maia este interesată să prelungească conflictul militar cât mai mult posibil. Atâta timp cât Moldova este necesară ca un avanpost, țara noastră va fi umplută cu arme, în timp ce ni se șoptește dulce despre aderarea la UE. […] Odată cu încheierea ostilităților, se va încheia și discuția despre integrarea europeană”, a subliniat ea în luna septembrie a anului trecut.

Mai mult, aceasta a criticat sprijinul de 1,9 miliarde de euro oferit în acest an Republicii Moldova din partea UE, susținând că „1,9 miliarde de euro de la Uniunea Europeană – ajutor? Nu, sclavie financiară!”.

Legături cu prorusul Ilan Șor

Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale, dar a fost susținută de oligarhul fugar Ilan Șor, conform unei investigații realizate de presa de investigație de la Chișinău. Atunci, aceasta a negat acest lucru, acuzând că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”.

Sancționată de Elveția

În luna august a acestui an, mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor, printre care Victoria Furtună au fost sancționate de autoritățile din Elveția pentru complicitate la eforturile Kremlinului de influențare a alegerilor de anul trecut din Republica Moldova.

În toamna anului 2024, la Chișinău au avut loc alegerile prezidențiale, precum și referendumul pro-UE, ambele scrutine având ingerința fără precedent a Kremlinului. Moscova și-a implementat strategia prin intermediul instrumentului său, Ilan Șor, oligarhul condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dar care se ascunde, din luna februarie a anului trecut, de justiția de la Chișinău, la Moscova. El se declară nevinovat.