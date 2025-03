Vot final în Consiliul Uniunii Europene pentru cel mai mare sprijin acordat Republicii Moldova din partea UE

Consiliul Uniunii Europene a dat marți votul final pentru sprijinul de 1,9 miliarde de euro acordat Republicii Moldova din partea UE, acesta fiind cel mai mare pachet de asistență acordat de la independența țării vecine până în prezent.

,,Astăzi, ajutăm moldovenii să avanseze în reformele socio-economice cheie, să își impulsioneze economia și să accelereze aderarea țării la UE. Noul instrument va întări, de asemenea, reziliența Moldovei, reducând impactul războiului injust de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat Adam Szłapka, ministrul Afacerilor Europene al Poloniei.

Credite cu dobândă avantajoasă

Sprijinul de 1,9 miliarde de euro este pilonul financiar al Planului de Creștere Economică pentru Republica Moldova care a fost prezentat de Comisia Europeană în luna octombrie 2024. Acesta va sprijini Chișinăul în perioada 2025-2027, furnizând până la 385 milioane de euro sub formă de granturi și celelalte 1,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, dar extrem de avantajoase, cu termene lungi de rambursare și dobânzi favorabile, mai exact sub 3 %.

Beneficiile susținerii UE

Acesta va sprijini Republica Moldova să implimenteze reformele ,,legate de UE, precum și în accelerarea creșterii economice și realizarea convergenței economice cu UE. Aceasta va acoperi toate sectoarele vitale pentru promovarea creșterii economice a Moldovei și integrarea sa în piața unică a UE. De asemenea, va fi esențial pentru implementarea Strategiei Cuprinzătoare a UE pentru Independența Energetică și Reziliența Moldovei, care vizează decuplarea Moldovei de insecuritățile aprovizionării cu energie din partea Rusiei și integrarea completă a țării pe piața energetică a UE”, conform comunicatului de presă al Consiliului Uniunii Europene.

Fondurile vor fi eliberate ,,de două ori pe an, în baza cererilor Guvernului moldovean și după verificarea de către Comisie că toate condițiile relevante stipulate în Agenda de Reformă au fost îndeplinite”.

Regulamentul privind Facilitatea pentru Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, semnat de președinții Consiliului și ai Parlamentului European, va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE, urmând să intre în vigoare a doua zi.

În data de 11 martie, Parlamentul European (PE) a votat în favoarea acordării sprijinului după ce cu câteva zile înainte a fost adoptat în comisiile de specialitate din PE, acesta fiind votat de 76 de europarlamentari, 13 au fost contra și doi s-au abținut.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a anunțat că sprijinul nu a fost aprobat de extremiștii antieuropeni, aceștia fiind ,‚prieteni ai lui Călin Georgescu”.

,,Toți europarlamentarii din Partidul Popular European, alături de Socialiștii, Grupul Renew, Conservatorii și Verzii au votat unanim în favoarea Republicii Moldova. Puținele voturi împotrivă au venit din partea extremiștilor antieuropeni, prieteni ai lui Călin Georgescu. Acest rezultat arată clar că forțele proeuropene sunt unite în sprijinul Moldovei și al parcursului său european”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

Mai mare decât cel anunțat inițial

Iar în data de 20 februarie, negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au ajuns la un acord provizoriu privind Planul de Creștere Economică.

Uniunea a convenit asupra unuia mai mare față de cel anunțat inițial. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, care este președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a subliniat că propunerea privind majorarea suportului îi aparține, fiind supusă negocierilor ,,strânse” timp de trei luni.