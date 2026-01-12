Vicepreședintele unui partid din Rep. Moldova, interzis în Ucraina după ce a pus la îndoială amploarea războiului

Adrian Dulgher, vicepreședintele partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, a fost interzis în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, după ce a pus recent la îndoială amploarea impactului războiului declanșat de Kremlin.

Informația potrivit căreia Adrian Dulgher, vicepreședintele partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a fost interzis în Ucraina a fost confirmată jurnaliștilor de la „Ziarul de Gardă” din Republica Moldova de reprezentanți ai unor instituții din Ucraina.

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău nu au oferit deocamdată informații cu privire la interdicția impusă vicepreședintelui formațiunii CUB. Iar persoana vizată nu a formulat deocamdată un punct de vedere.

Recent, Adrian Dulgher a înregistrat un videoclip în orașul Liov din Ucraina, afirmând că acolo este liniște și nu există semne ale războiului declanșat în 2022 de armata lui Putin. Ulterior, videoclipul a fost publicat pe rețelele sociale.

„Uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau, merge traficul. De ce noi trebuie să ne speriem în Moldova, când, aici, în Ucraina, toți merg de parcă nimic nu se întâmplă și totul e bine”, a explicat acesta.

Adrian Dulgher s-a aflat pe locul doi în lista CUB pentru alegerile parlamentare din toamna anului trecut din Republica Moldova, însă formațiunea a obținut un număr insuficient de voturi: 13.314 voturi (0,84%).

Persoană controversată

Vicepreședintele formațiunii, care nu a reușit să intre în Parlamentul de la Chișinău, este o persoană controversată. Acesta a devenit cunoscut public în luna mai a anului 2020, după ce a anunțat că este proprietarul a 1,5 milioane de euro depistați de vameși într-un camion care încerca să intre în Republica Moldova din România.

Dulgher a fost investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), însă a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe.

Deși acesta se declară milionar, jurnaliștii de la „RISE Moldova” i-au analizat afacerile, iar investigația a arătat că multe informații care îl vizează nu ar corespunde realității. Mai mult, au fost stabilite conexiuni cu persoane implicate în trafic de ființe umane, investigate pentru spălarea banilor sau producerea clandestină a țigărilor pe teritoriul Uniunii Europene.

Solicitat pentru o reacție, Adrian Dulgher a menționat că „nu înțeleg atribuțiile dumneavoastră de a-mi calcula banii și de a avea pretenții asupra afacerilor mele”.