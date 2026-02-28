Vacanța mai multor români aflați în Orientul Mijlociu s-a transformat într-o situație tensionată, după ce numeroase zboruri au fost anulate pe fondul atacurilor Iranului asupra unor baze militare americane din regiune. În urma escaladării conflictului, spațiul aerian din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Israel, dar și din Iran și Irak, a fost închis temporar, lăsând mii de pasageri blocați în aeroporturi.

Mihaela Sîncă, o româncă aflată în Dubai, a povestit că trebuia să revină în țară pe 3 martie, însă cursa i-a fost anulată.

„Vacanța noastră s-a prelungit neașteptat din cauza evenimentelor recente. Pe data de 3 martie aveam avion de întoarcere în țară, dar ne-a fost anulat de către compania aeriană. Toate zborurile din Dubai, dar și din Abu Dhabi au fost anulate până pe data de 7 martie, cel puțin aceasta este informația actuală pe care o avem”, a declarat românca, pentru observator.

Potrivit acesteia, mai mulți prieteni se află în aeroport, unde situația este extrem de tensionată. „Avem și prieteni care se află acum în aeroport, unde este un foarte mare haos, aveau zbor de plecare. Nu sunt lăsați să plece. În speranța că poate vor găsi un avion care să-i întoarcă în țară, mulți dintre ei au făcut check-in și acum așteaptă de la ambasadă să fie reînregistrați.”

Turiștii au fost sfătuiți de personalul hotelului să rămână în camere. „Starea este una calmă în aparență, deși cei de la hotel ne-au recomandat să stăm în cameră, mai ales după incidentul de dimineață când s-au auzit mai multe explozii, bubuituri, rachete. Am văzut chiar și acum o oră două rachete și s-au auzit două bubuituri destul de puternice. Ce să facem? În acest moment chiar nu știm ce vom face. Dacă nu vom avea avion de întoarcere, vom căuta o cazare să rămânem în siguranță. Alte informații nu știu. Nu știu”, a mai spus aceasta.

Răzvan Pascu: „Anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu”

Consultantul în turism Răzvan Pascu a transmis un avertisment public, după ce zborul său din Doha către București a fost întors din drum.

„Spațiul aerian din Qatar, Emirate, Bahrain și Israel (plus Iran și Irak) este închis. Zborul care decolase acum câteva ore din Doha spre București a fost întors din drum. Pasagerii sunt în aeroport la Doha, aeroportul e full, Qatar Airways încearcă să le ofere cazare fiecăruia, dar va fi dificil”, a scris acesta.

Compania Qatar Airways încearcă să ofere soluții de cazare pasagerilor blocați, însă situația este complicată din cauza numărului mare de curse anulate.

„Se pare că nu se va zbura minim până la 3:00 noaptea din/spre Qatar, acesta este primul anunț oficial. Eu cred că se va prelungi mult și simt că în curând se va extinde restricția de zbor și asupra Arabiei Saudite, deci posibil Qatar va rămâne izolat pe zboruri o perioadă. Părerea mea: anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile”, a mai transmis consultantul.

„Dubaiul nu a fost lovit direct”

Un alt român blocat în Dubai, antreprenorul Adrian Dragomir, a transmis un mesaj în care încearcă să tempereze temerile privind situația din Emirate.

Acesta susține că exploziile auzite nu ar fi rezultatul unor lovituri directe asupra orașului, ci detonări la mare altitudine ale sistemelor de apărare antiaeriană.

„Zgomotul pe care îl auzi este pur și simplu unda de șoc a impactului, care ajunge la sol cu o întârziere cauzată de distanță. Realitatea rece este aceasta: scutul antiaerian funcționează exact cum a fost proiectat. Nu ești o țintă, iar la sol infrastructura este intactă”, a scris acesta.

În prezent, autoritățile nu au anunțat un termen clar pentru reluarea completă a zborurilor, iar românii aflați în zonă așteaptă informații oficiale privind posibilitatea revenirii în țară.