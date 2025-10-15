Curtea Constituțională a Republicii Moldova se reunește pentru validarea alegerilor parlamentare

Curtea Constituțională a Republicii Moldova se va reuni joi, 16 octombrie, pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, precum și a mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată să înceapă la ora 10:00.

Ședința va fi publică și va putea fi urmărită în direct pe internet, însă în sala de ședințe a Curții Constituționale (CC) vor avea acces doar persoanele invitate.

Autoritatea electorală de la Chișinău a validat rezultatul alegerilor parlamentare în cadrul ședinței din 5 octombrie, iar raportul, care include și lista deputaților aleși, a fost transmis Curții Constituționale.

Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut cel mai mare număr de voturi, adică 50,20%, va avea 55 de mandate în viitorul Parlament.

PAS este urmat de Blocul Patriotic care a înregistrat 24,17% din voturi și va avea 26 de mandate. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,96% din voturi și opt mandate. Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA) au obținut 6,20%, respectiv 5,62%, fiecare urmând să dețină câte șase fotolii de parlamentar.

Victorie europeană

Alegerile parlamentare au avut loc pe 28 septembrie, iar rezultatul este considerat o victorie împotriva Moscovei care a încercat să influențeze votul printr-o campanie de interferență fără precedent.