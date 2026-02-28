search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
„Fiecare pilot avea un nume”. Culisele atacului israeliano-american asupra Iranului

Publicat:

Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă, 28 februarie, lovituri asupra Teheranului și asupra unor ținte din vestul Iranului, într-o operațiune menită, potrivit armatei israeliene, să reducă amenințarea reprezentată de lansările de rachete balistice către teritoriul israelian, după ce Iranul a început focul de represalii.

Avion de luptă israelian/FOTO:IDF
Avion de luptă israelian/FOTO:IDF

Operațiunea a vizat obiective militare și centre de comandă iraniene. Armata israeliană a transmis că acțiunea are scopul de a diminua amenințările la adresa „frontului intern” israelian, potrivit Jerusalem Post.

Oficiali israelieni au declarat că primul val de atacuri a fost programat pentru dimineață, și nu pe timpul nopții, pentru a exploata o fereastră operațională limitată și pentru a menține elementul surpriză tactică.

O listă de ținte construită în luni de zile

Surse din domeniul apărării afirmă că operațiunea a fost precedată de luni de colectare de informații și planificare. Acest proces ar fi dus la elaborarea unei liste detaliate de ținte, care includea locații actualizate ale unor comandanți-cheie și factori de decizie de rang înalt din Iran.

Potrivit acelorași oficiali, planificarea s-a bazat pe coordonare strânsă cu partenerii americani și pe un schimb complet de informații. Direcția de Informații Militare a IDF și Mossad ar fi condus efortul informativ, împărțind responsabilitățile operaționale pe criterii geografice între forțele israeliene și cele americane.

Coordonarea ar fi fost menținută la mai multe niveluri de comandă, pentru a evita incidentele între forțele implicate.

„Fiecare pilot avea un nume”

Un oficial israelian a descris pregătirea misiunii spunând că „fiecare pilot avea un nume”. Potrivit explicațiilor oferite, echipajele au primit pachete personalizate de ținte, care includeau facilități specifice și persoane vizate, precum și detalii privind momentul și ruta atacului.

Primele lovituri ar fi vizat inclusiv cartiere generale și săli de operațiuni asociate structurilor de securitate iraniene.

Riposta Iranului și continuarea operațiunilor

La aproximativ două ore după atacurile inițiale, Iranul a lansat rachete către ținte asociate Statelor Unite în zona Golfului și către Israel, declanșând alerte extinse. Escaladarea a urmat confirmării implicării americane de către președintele Donald Trump.

Sistemele de apărare aeriană israeliene au interceptat mai multe proiectile, în timp ce autoritățile au menținut protocoalele de urgență pe fondul a ceea ce a fost descris drept un baraj intens de rachete.

În paralel, Forțele Aeriene Israeliene au lansat noi valuri de atacuri asupra infrastructurii de lansare și sprijin pentru rachetele balistice din vestul Iranului, unde, potrivit evaluărilor israeliene, Teheranul și-ar fi concentrat activitatea de lansare.

IDF a apreciat că operațiunea din vestul Iranului ar putea continua în mai multe etape, atât timp cât tirurile de rachete persistă.

