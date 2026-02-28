search
Ilie Năstase, luat prin surprindere de anunțul Senatului. „În România nu prea am avut parte de aprecieri”

0
0
Publicat:

O legendă a tenisului mondial și primul lider ATP din istorie, Ilie Năstase continuă să fie un reper pentru sportul românesc. Senatul a decis, în ședința de miercuri, ca anul 2027 să îi fie dedicat oficial, printr-o lege menită să marcheze impactul său asupra performanței și imaginii României în sportul internațional. Nasty îi urmează unei alte mari figuri legendare a sportului românesc: Nadia Comăneci sărbătorește 50 de ani de la succesul istoric de la Olimpiada de la Montreal 1976.

Ilie Năstase se pregătește să sărbătorească un an de poveste. Foto Instagram
Ilie Năstase se pregătește să sărbătorească un an de poveste. Foto Instagram

Propunerea legislativă, semnată de 94 de parlamentari din mai multe formațiuni, stabilește că Comitetul Olimpic și Sportiv Român va organiza și coordona acțiunile. Instituția va centraliza și distribui calendarul evenimentelor atât către autoritățile din țară, cât și către reprezentanțele diplomatice ale României din străinătate.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic.

Cu prilejul marcării Anului "Ilie Năstase", Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse, potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic şi/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare organizate!”, stipulează proiectul de lege, potrivit Agerpres.

60 de ani de la primul titlu important câștigat

Actul normativ prevede că Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de instituții publice, vor putea realiza și difuza programe speciale dedicate evenimentelor organizate în Anul „Ilie Năstase”, contribuind la promovarea activităților și manifestărilor programate.

Potrivit inițiatorilor, 2027 marchează 60 de ani de la primul titlu important câștigat de Năstase, la turneul de la Cannes, în 1967, moment care a deschis drumul unei cariere remarcabile în tenisul mondial.

2027 - Anul 'Ilie Năstase' devine indubitabil o consecinţă firească şi, implicit, încă un prilej pentru români de a beneficia cu mândrie şi afecţiune de imaginea şi proiectele acestei personalităţi!”, se arată în document.

„Chiar este un gest frumos și sunt surprins!”

„Sunt chiar surprins pentru că am fost mai mult criticat în România și nu prea am avut parte de aprecieri. Acum am aflat și eu. Nu mă gândeam că se poate face așa ceva. E foarte frumos și le mulțumesc tuturor celor care au votat și în principal lui Ciprian Paraschiv, care a făcut această propunere.

Chiar este un gest frumos și sunt surprins. Sper să se organizeze cât mai multe acțiuni în 2027 și voi participa cu drag, mai ales că e o distincție în contextul în care împlinesc 80 de ani!”, a spus Ilie Năstase, pentru Fanatik.

