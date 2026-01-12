Oligarhul Vladimir Plahotniuc, printre martorii unui dosar al fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, alături de fostul său consilier Serghei Iaralov, va depune mărturii în dosarul lui Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”. Cei doi, împreună cu mai multe persoane, inclusiv din anturajul oligarhului, vor fi martori din partea acuzării.

În cadrul ședinței din 12 ianuarie, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au acceptat audierea, în calitate de martori, a 11 dintre cei 17 propuși de procurorii moldoveni.

Printre aceștia se numără Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției, Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului, precum și Pavel Filip, fost prim-ministru în perioada în care oligarhul controla puterea de la Chișinău.

Reacția apărării

În timp ce acuzarea susține că audierea acestor persoane este imperativă pentru judecarea cauzei, avocatul lui Igor Dodon nu vede cu ochi buni această decizie.

„Pentru noi nu este clar de ce, de la bun început, ei nu au fost incluși pe lista martorilor. Acum, când unul dintre ei se află în custodia statului, includerea lui pe lista martorilor pentru a fi audiat poate genera suspiciuni de presiune (…) din partea autorităților. Aceasta poate fi o problemă”, a declarat apărătorul Petru Balan.

Inculpatul Igor Dodon a lipsit de la ședința de judecată de luni.

La sfârșitul anului trecut, oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturii în dosarul penal în care figurează Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”.

Amănunte despre dosarul penal

Pro-rusul Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iarolov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care le neagă.

„Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni.

Dosarul a fost deschis după ce mai multe videoclipuri în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice.

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), figurează și-n alte anchete penale, precum una dintre ele fiind cea în care, potrivit acuzării, el și soția sa, ajutați de un medic de familie, ar fi falsificat un act medical în baza căruia cuplul Dodon urma să obțină permisiunea să plece în România.

Adeverința medicală pentru fiul lui Igor și Galina Dodon, care ar fi atestat, în mod nereal, că acesta ar fi avut nevoie de tratament într-o instituție română, a fost adusă în luna ianuarie 2023 completului de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău, unde este examinată de mai mult timp cauză penală „Sacoșa Neagră”. Cei doi susțin că sunt nevinovați.