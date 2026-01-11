Maia Sandu, un președinte de țară cu avere modestă

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, deține doar un apartament și un cont bancar cu o sumă modestă, de puțin peste 1.000 de euro, potrivit declarației de avere pentru anul 2025, depusă la Autoritatea Națională de Integritate de la Chișinău.

Conform declarației de avere, Maia Sandu a primit anul trecut aproape 270.000 de lei moldovenești (13.670 de euro) sub formă de salariu pentru funcția de președintă a Republicii Moldova. Astfel, a încasat lunar o leafă de aproximativ 1.134 de euro.

Totodată, aceasta a primit 55.066 de lei moldovenești (2.788 de euro) pentru concediul neutilizat în perioada 2020–2024.

De asemenea, Maia Sandu a încasat 154.058 de lei moldovenești (7.800 de euro), sumă reprezentând diurnă pentru deplasările în străinătate.

Doar o proprietate

Președinta Republicii Moldova este proprietara unui apartament cu suprafața de 74,5 metri pătrați, achiziționat în anul 2003, în Chișinău, evaluat la 440.114 lei moldovenești (22.328 de euro).

Pe unicul său cont bancar, președinta Maia Sandu are aproximativ 21.325 de lei moldovenești (1.079 de euro).

Declarația de avere pentru anul trecut a fost depusă la data de 11 ianuarie.

Prima femeie la conducerea țării vecine

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la al doilea mandat în fruntea țării, fiind prima femeie care a ajuns la conducerea statului.