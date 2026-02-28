Horia Brenciu și familia sa, blocați în Kuala Lumpur după anularea zborului din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu

Horia Brenciu și familia sa au trăit o noapte tensionată sâmbătă, 28 februarie 2026, după ce zborul care trebuia să-i aducă acasă din Malaezia a fost anulat, fără explicații oficiale din partea companiei aeriene. Artistul și soția sa, Alice Dumitrescu, împreună cu copiii lor, urmau să ajungă în București după o vacanță de vis în Asia.

Cursa MH0160, operată de linii aeriene malaeziene, urma să parcurgă ruta Kuala Lumpur – Doha, de unde pasagerii ar fi continuat spre România. După aproximativ trei ore de zbor, aeronava s-a întors la Kuala Lumpur, la jumătatea drumului, iar pasagerii nu au primit explicații de la comandantul aeronavei.

„Azi trebuia să ajung acasă. După o vacanță, cu familia mea, cu toții trebuia să intrăm pe ușă și să pupăm pisicile. Dar n-a fost așa… Nimeni nu ne-a oferit detalii”, a transmis Horia Brenciu pe contul său de Facebook.

În lipsa unor informații oficiale, pasagerii au speculat că anularea zborului ar fi fost legată de tensiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictele dintre Israel, Iran și Statele Unite. Ulterior, Brenciu a aflat din presa internațională că incidente majore ar fi afectat și regiunea Pakistan – Afganistan.

„Ceva mai târziu a venit o altă ipoteză: Pakistan și Afganistan sunt într-un conflict major care a atins cote extrem de periculoase. Cel puțin, așa zice Al Jazeera, la care mă uit acum, dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde cu toții am fost aduși cu un bus, în toiul nopții”, a povestit artistul.

După revenirea la Kuala Lumpur, Horia Brenciu și familia sa au fost cazați la un hotel, unde au încercat să găsească o rută alternativă spre București.

„Am apucat să dormim pe furate și între timp căutam o cale de întoarcere în țară… Sper s-o găsim în timp util ca să nu periclităm prea mult programul copiilor și al nostru”, a declarat Brenciu.

Artistul a transmis un mesaj emoționant despre imprevizibilitatea vieții în fața evenimentelor internaționale: „Cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor. Totul se poate schimba cât ai zice pește… din zbor. Tuturor din țară, sănătate și prietenilor noștri care ne așteaptă, multă răbdare, înțelegere și optimism”.

Brenciu și familia sa speră să ajungă în siguranță acasă cât mai curând posibil, după ce autoritățile și compania aeriană își clarifică situația zborurilor afectate de tensiunile internaționale.