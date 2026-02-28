search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu el. „I-aș spune-o și mai ferm"

Publicat:

Relația dintre Aleksandar Vucic și Novak Djokovic rămâne tensionată, în ciuda mesajelor publice de susținere transmise de la Belgrad, după finala jucată de tenismen la Australian Open 2026. Președintele a dat clar de înțeles că divergențele politice dintre aceștia nu sunt negociabile.

Novak Djokovic Foto/Getty
Novak Djokovic Foto/Getty

Conflictul dintre lider și sportiv a izbucnit la sfârșitul anului 2024, când Djokovic a susținut protestele studențești declanșate în urma tragediei iscate într-o gară, soldată cu 16 morți și urmată de manifestații în sute de localități din Serbia. După prăbușirea unei copertine, sportivul și-a declarat în mod public poziția, stârnind critici dure și o campanie ostilă.

În acest context tensionat, fiind criticat de clasa politică aflată la putere, Novak Djokovic a ales să părăsească Serbia și se stabilească alături de familie în Atena, în căutarea unui mediu mai calm.

„Nu îmi voi schimba convingerile sub influența niciunei vedete din sport!”

Prezent la TV Pink, Aleksandar Vucic a afirmat inițial că neînțelegerile politice nu îi știrbesc admirația pentru realizările sportive ale campionului.

Îl susțin din toată inima pe Djokovic și pe toți cei care poartă tricolorul sârb și aștept cu nerăbdare succesul lui. Împotriva lui Sinner, a demonstrat ceva incredibil. Este cel mai mare din această eră într-un sport dificil și solicitant. Este mult mai mult decât o felicitare; își reprezintă țara cu demnitate și o face populară!”, a declarat Vucic.

Totodată, liderul de la Belgrad a transmis un mesaj clar privind divergențele dintre ei. Aleksandar Vucic a spus că a purtat o discuție directă cu Novak Djokovic, dar fără să ajungă la un acord.

I-am spus ce cred, iar acum i-aș spune-o și mai ferm. Nu față de el, ci față de situația în care ne aflam. Nu îmi voi schimba convingerile sub influența niciunei vedete din sport, actorie sau divertisment, a afirmat președintele Serbiei.

image
