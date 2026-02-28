Universitatea Craiova a devenit campioana sezonului regulat, după cel mai slab meci din această stagiune

Universitatea Craiova va încheia sezonul regulat al Superligii pe primul loc, indiferent de celelalte rezulte din această etapă și ultima rundă, după ce a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 2-1, astăzi, în fața propriilor suporteri.

Ultima clasată a reuşit surprinzător să deschidă scorul în Bănie, prin Florin Purece, în minutul 3. Universitatea, care a făcut cel mai slab jocuri ale sale din acest sezon, a reuşit să egaleze după pauză, prin fundaşul Adrian Rus (49), iar victoria a fost adusă de autogolul bosniacului Omar Pasagic (80), la centrarea lui Nicuşor Bancu.

Metaloglobus i-a încurcat pe olteni în tur

Metaloglobus a fost aproape să o încurce iar pe Universitatea Craiova, după ce în tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 0-0. Bucureștenii au ajuns la zece înfrângeri consecutive, în timp ce oltenii au patru victorii şi un egal în ultimele cinci etape.

Astfel, craiovenii încheie sezonul regulat din Superliga pe prima poziție a clasamentului, având 7 puncte avans față de Dinamo și Rapid, echipe care au câte un meci mai puțin disputat. În ultima rundă, Universitatea va juca sâmbătă derby-ul cu giuleștenii, iar în cursul săptămânii se vor duela cu CFR Cluj, în sferturile Cupei României.

Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1 (0-1)

Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova

Au marcat: Rus (49), Pasagic (autogol, 80)/ Florin Purece.