Antrenor român, prins în iadul din Orientul Mijlociu. „E nebunie, mă rog la Dumnezeu să fie bine”

Statele Unite și Israelul au lansat în această dimineață un atac împotriva unor obiective din Iran, țară care a răspuns prin lansarea unor rachete spre teritoriul israelian și a unor baze militare americane situate în Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Florin Motroc, fostul jucător al Rapidului, acum antrenor la East Riffa, în Bahrain, stat în care se află cantonată flota navală americană, a povestit pentru ProSport prin ce a trecut în timpul conflictului din Orientul Mijlociu. „S-au auzit mai multe bombe, iar de la mine din casă, din balcon, se vede mult fum. A fost probabil riposta Iranului, la TV ni se comunică să stăm în case.

Campionatul a fost întrerupt

Eu aveam antrenament diseară, nu știu dacă vom face. Cert e că etapa de prima ligă a fost anulată încă de dimineață. Părea că lucrurile s-au mai liniștit, timp de două ore, acum iar a început nebunia. E destul de grav ce se întâmplă, mă rog la Dumnezeu să fie bine. Am vorbit cu mulți dintre jucătorii mei, cei mai mulți dintre ei sunt un pic speriați. Sper ca situația să se normalizeze rapid”, a declarat tehnicianul de 58 de ani .

Antrenorul, care activează de ani buni în fotbalul arab - ajungând la a 13-a echipă pregătită în această zonă, a dezvăluit că și-a chemat staff-ul la el acasă, unde este considerată o zonă mai liniștită, deși zgomotul bombelor este și acolo asurzitor.