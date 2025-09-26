Un partid ar putea să se retragă din cursa electorală înaintea alegerilor în R. Moldova

Cu două zile înaintea alegerilor parlamentare de la Chișinău, apar informații potrivit cărora un partid ar putea să își anunțe retragerea din competiție și să își declare sprijinul pentru partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Până acum, informația nu a fost confirmată oficial.

Potrivit surselor politice, un anunț ar putea fi făcut astăzi, la o conferință de presă programată la Chișinău. Dacă se confirmă, decizia ar putea influența redistribuirea voturilor formațiunilor mici, într-un scrutin în care sondajele arată o competiție strânsă.

Context electoral

Scrutinul de duminică este marcat de o competiție strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, și blocurile de opoziție. Un sondaj iData indică PAS la 24,9% din intențiile de vot, foarte aproape de blocul pro-rus (24,7%). Blocul Alternativa este creditat cu 7,2%, Partidul Nostru cu 5,4%, iar proporția nehotărâților rămâne ridicată, la 26,6%.

Sondajele confirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se menține favorit în opțiunile de vot, dar cu o competiție strânsă din partea Blocului Patriotic. Diferențele între sondaje și procentul mare de indeciși arată un grad mare de imprevizibilitate al rezultatului de duminică.

În rândul votanților deciși, diferența dintre Blocul Patriotic și PAS este de doar câteva zecimi de procent.

Premierul Dorin Recean a acuzat Rusia că ar încerca să influențeze rezultatul prin finanțări ilegale și instigare la dezordine, acuzații respinse de Moscova, care la rândul său denunță o presupusă suprimare a opoziției. În același timp, Rusia a convocat ambasadorul Republicii Moldova după ce Chișinăul a refuzat acreditarea observatorilor ruși la scrutin.