Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, după extrădarea lui Plahotniuc. „Infractorii nu mai controlează Moldova”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat la rândul său, printr-un mesaj pe Facebook, la evenimentul zilei de la Chișinău, extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a arătat satisfacția pentru extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, căutat în lumea largă timp de șase ani pentru infracțiunile grave de care este acuzat. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Recean spune că infractorii nu mai controlează țara.

”Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus încătușat în fața justiției din Moldova. După ce 6 ani s-a ascuns și a fugit de Moldova. Oricâtă bravadă ar face acum, el va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan.

Am moștenit o justiție în derivă și, de la zero, am pornit curățarea și reformarea ei. După 4 ani, vedem că infractorii nu mai controlează Moldova și, oricât de autoritari ar fi fost odată, oricâtă putere ar fi avut, acum sunt aduși în fața dreptății. Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna trebuie să fie în capul mesei”, a scris Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.

Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost adus joi dimineață în Republica Moldova și reținut, fiind plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Acesta urmează să fie informat oficial, în incinta penitenciarului, despre acuzațiile formulate pe numele său în patru dosare penale, inclusiv despre învinuirile din dosarul „Frauda bancară”, cunoscut în spațiul public drept „jaful secolului”. Deocamdată, inculpatul nu are voie să facă declarații publice. Acesta va putea decide dacă oferă sau nu declarații abia după ce i se aduc oficial la cunoștință acuzațiile.