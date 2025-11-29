Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat din nou de drone neidentificate. Autoritățile au închis temporar zona

Două drone au survolat ilegal, vineri seară, nordul Republicii Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.

Cele două aparate au pătruns în spațiul aerian moldovean pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, în zona din stânga Nistrului, fără a fi detectate de radar. Ulterior, autoritățile de frontieră din Ucraina au informat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova că dronele au fost observate la Velikaia Kosnița (Ucraina) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat în repetate rânduri, dintr-o parte în alta, informează publicația NewsMaker.

Instituțiile statului anunță că aplică procedurile legale în vigoare, iar zona posibil survolată este verificată. Deocamdată, nu au fost găsite elemente care să prezinte riscuri pentru populație.

Seria incidentelor continuă

Cazul de vineri seară nu este unul izolat. Ultimul incident a avut loc pe 25 noiembrie, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Atunci, șase drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele, de fabricație rusească și inscripționată cu simbolul „Z” – folosit de armata rusă în războiul din Ucraina și interzis în Moldova –, s-a prăbușit în nordul țării, pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat atunci „încălcarea gravă a spațiului aerian” și l-a convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, pentru explicații. Diplomatul rus a contestat însă acuzațiile, susținând că nu există dovezi privind originea dronelor.