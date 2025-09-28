Peste 4.000 de site-uri restricționate în Republica Moldova în urma unui val de atacuri cibernetice

Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova informează că a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat duminică că a neutralizat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale în zilele de 27–28 septembrie.

Țintele au vizat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de asigurare automată a proceselor, precum și unele stații de vot din diaspora.

”Printre incidente s-au numărat atacuri de blocare distribuită, inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, cu peste 16 milioane de sesiuni generate, conceput pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție, tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infecții cu programe informatice nocive pe stații de vot”, anunță STISC.

Pentru a limita efectele, STISC a fost nevoit să blocheze host.md, ceea ce a dus la restricționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri.

Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real de către STISC, fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale.