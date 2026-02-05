Lidera de la Chișinău a semnat decretul de numire al noului ambasador al R. Moldova în România. Cine va ocupa funcția

Mihail Mîțu este noul ambasador al Republicii Moldova în România, decretul de numire al diplomatului fiind semnat de lidera de la Chișinău Maia Sandu.

„Domnul Mihail Mîțu se numește în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România. Prezentul decret intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, se arată în decretul semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Mihail Mîțu a preluat funcția de ambasador în România, ocupată în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2026 de Victor Chirilă, care a fost numit diplomat în Ucraina.

Amănunte despre noul diplomat

Noul ambasador al Republicii Moldova la București are 43 de ani. Conform CV-ului publicat pe pagina Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, acesta a ocupat din octombrie 2022 și până recent funcția de secretar general al MAE.

În perioada 2021–2022, a fost șef al Protocolului din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, iar între 2019 și 2021 a activat ca și consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România.

În intervalul 2011–2019, a fost secretar I în cadrul Departamentului Protocol Diplomatic de Stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, precum și consilier în cadrul aceluiași departament.

Între 2008 și 2011, a fost secretar I în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Suediei, fiind acreditat și pentru Regatul Norvegiei și Republica Finlanda.

În perioada 2006–2008, a activat în calitate de secretar III și secretar II al Secției Ceremonial și Vizite din cadrul MAEIE.

Mihail Mîțu și-a început cariera diplomatică în 2005 ca atașat în cadrul Secției Imunități și Privilegii a Departamentului Protocol Diplomatic de Stat, MAEIE.

Acesta a primit medalia „Meritul Civic”, oferită de președintele României.