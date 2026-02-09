Consumul zilnic de cafea sau ceai cu cofeină ar putea proteja creierul. Ce arată cel mai recent studiu

Câteva ceşti de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea contribui la menținerea sănătății creierului și la reducerea riscului de demență, sugerează un studiu realizat în Statele Unite și publicat luni, citat de Reuters.

Analiza, bazată pe date colectate timp de patru decenii de la aproximativ 132.000 de adulți americani, arată că persoanele care consumă cele mai mari cantități de cafea cofeinizată prezintă un risc cu 18% mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cei care beau cel mai puțin, scrie Agerpres, care citează agenția internațională de presă

Cercetătorii au observat, în plus, o scădere de aproape două puncte procentuale a problemelor de memorie sau gândire autopercepute în rândul consumatorilor frecvenți.

Efecte similare au fost identificate și în cazul ceaiului cu cofeină, însă nu și pentru băuturile decofeinizate.

„Consumul de cafea sau de ceai cu cofeină poate fi o piesă din acest puzzle"

Autorii studiului, publicat în revista JAMA, atrag atenția că rezultatele nu demonstrează o relație de cauzalitate. Cofeina ar putea avea un rol, dar efectul observat este modest, iar alte măsuri – precum activitatea fizică, alimentația echilibrată și somnul adecvat – rămân mult mai bine documentate în prevenirea declinului cognitiv, a subliniat coordonatorul cercetării, dr. Daniel Wang, de la Harvard Medical School.

„Studiul nostru sugerează că consumul de cafea sau de ceai cu cofeină poate fi o piesă din acest puzzle", a mai spus Daniel Wang.

Cele mai pronunțate beneficii au fost observate la persoanele care consumau zilnic două-trei cești de cafea sau una-două cești de ceai cofeinizat.

Participanții care consumau cafea cofeinizată au obținut rezultate mai bune și la unele teste obiective de evaluare cognitivă.

Cei care au băut cafea cofeinizată au avut, de asemenea, rezultate mai bune la unele teste obiective de evaluare a funcţiei cognitive, potrivit acestui studiu, finanţat de National Institutes of Health (NIH) din SUA.

Este însă nevoie de cercetări suplimentare pentru a valida factorii şi mecanismele responsabile pentru aceste descoperiri, au raportat cercetătorii americani.

„Cafeaua sau cofeina sunt probabil la fel de benefice pentru persoanele cu riscuri genetice mari”

Autorii studiului au remarcat că ingredientele bioactive din cafea şi din ceai, cum ar fi cofeina şi polifenolii, au părut ca posibili factori ce reduc inflamaţia şi deteriorarea celulelor nervoase, protejând în acelaşi timp creierul împotriva declinului cognitiv.

„De asemenea, am comparat persoane cu diferite predispoziţii genetice de a dezvolta demenţă şi am observat aceleaşi rezultate - ceea ce înseamnă că cafeaua sau cofeina sunt probabil la fel de benefice pentru persoanele cu riscuri genetice mari şi cele cu riscuri genetice scăzute de a dezvolta demenţă", a declarat un coautor al studiului, Dr. Yu Zhang de la Facultatea de Sănătate Publică T.H. Chan din cadrul Universităţii Harvard.