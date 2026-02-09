Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani. Anunțul făcut de fiica artistei

Doliu în lumea muzicii populare românești. Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de fiica artistei, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a mamei sale.

Vestea morții Mihaelei Cojocaru a fost făcută publică în dimineața zilei de 9 februarie 2026 și a stârnit un val de emoție în rândul celor care au cunoscut-o și i-au apreciat muzica.

„Cu durere in suflet va anunț ca mama mea Mihaela Cojocaru a trecut in neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, a scris fiica artistei pe pagina de Facebook a acesteia.

Mesajul a fost rapid distribuit, iar în doar câteva ore, sute de persoane au transmis condoleanțe și mesaje de susținere familiei. Printre reacții se regăsesc comentarii precum: „Nu cred așa ceva”, „Condoleanțe, puiule. Dumnezeu sa o odihnească în pace” sau „D-zeu să- ți dea putere să poți trece peste acest mare necaz”.

Cine a fost Mihaela Cojocaru

Mihaela Cojocaru s-a născut pe 22 martie 1973, la Craiova, și a fost o prezență apreciată în muzica populară românească, cunoscută pentru respectul față de valorile autentice ale folclorului. De-a lungul carierei sale, a contribuit la păstrarea și promovarea tradițiilor muzicale, în special a celor din zona Olteniei.

Artista a colaborat frecvent cu studiouri de producție locale, precum GS Music Production sau TVF Oltenia, și a abordat în repertoriul său cântece de petrecere, sârbe și hore, foarte iubite de public.

Printre piesele care au făcut-o cunoscută se numără „Viață, ce frumoasă ești”, „Mă vorbesc dușmancele”, „Spun dușmanii că iubesc”, dar și „Vin acasă, nu mai e muma”, melodie inclusă pe albumul lansat în anul 2020.

Moartea Mihaelei Cojocaru lasă un gol în muzica populară românească, iar cei care i-au ascultat cântecele îi vor păstra amintirea vie prin muzica pe care a lăsat-o în urmă.