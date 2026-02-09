Distrugerea spectaculoasă a unei drone Shahed de către un F‑16 stârnește îngrijorare în rândul ucrainenilor

Un videoclip care surprinde doborârea unei drone rusești de atac de tip Shahed de către un avion de luptă F‑16 al Forțelor Aeriene ucrainene a devenit viral în mediul online, generând reacții împărțite în rândul publicului. În timp ce unii utilizatori au lăudat profesionalismul și curajul pilotului, alții au atras atenția asupra riscurilor majore ale unei astfel de manevre.

Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a confirmat autenticitatea imaginilor și a precizat că drona inamică a fost doborâtă în spațiul aerian ucrainean cu ajutorul tunului de bord al avionului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, instituția a subliniat importanța avioanelor F‑16 în apărarea aeriană a țării.

„F‑16‑urile ucrainene sunt un ghimpe în coasta rușilor, motiv pentru care aceștia încearcă constant să le distrugă. Nu vor reuși”, se arată în mesajul Forțelor Aeriene.

În comentariile apărute după publicarea imaginilor, opiniile au fost însă împărțite. Dacă unii au apreciat îndemânarea pilotului, alții au semnalat că doborârea dronelor Shahed cu tunul de bord presupune riscuri semnificative atât pentru pilot, cât și pentru aeronavă.

De ce este periculoasă doborârea dronelor Shahed cu tunul unui F‑16

Specialiștii explică faptul că principalul pericol al folosirii tunului M61 Vulcan împotriva dronelor-kamikaze constă în necesitatea unei apropieri foarte mari de țintă. Dronele Shahed transportă încărcături explozive, iar detonarea acestora la distanță mică produce un nor dens de schije, care pot fi aspirate în motor sau pot perfora cabina avionului.

În plus, explozia la mică distanță generează un fulger puternic, care poate orbi temporar pilotul. La altitudine joasă, o astfel de pierdere de vizibilitate, chiar și pentru câteva secunde, reduce dramatic timpul de reacție și șansele de catapultare în cazul unei erori.

Un alt factor de risc este diferența mare de viteză dintre avion și dronă. Shahed‑ul zboară de aproximativ două ori mai lent decât viteza minimă sigură a unui F‑16, ceea ce obligă pilotul să execute manevre dificile pentru a menține controlul aeronavei, crescând riscul pierderii stabilității.

Din aceste motive, experții recomandă utilizarea rachetelor aer-aer, precum AIM‑9 Sidewinder, care permit neutralizarea țintei de la o distanță mai sigură. În practică însă, piloții ucraineni sunt uneori nevoiți să recurgă la tunul de bord din cauza lipsei de muniție.

Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei au făcut apel la populație să nu distribuie pe rețelele sociale imagini sau videoclipuri cu zborurile avioanelor F‑16, avertizând că astfel de materiale pot oferi informații utile armatei ruse în încercările sale de a localiza și ataca piloții ucraineni.