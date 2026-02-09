search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Distrugerea spectaculoasă a unei drone Shahed de către un F‑16 stârnește îngrijorare în rândul ucrainenilor

0
0
Publicat:

Un videoclip care surprinde doborârea unei drone rusești de atac de tip Shahed de către un avion de luptă F‑16 al Forțelor Aeriene ucrainene a devenit viral în mediul online, generând reacții împărțite în rândul publicului. În timp ce unii utilizatori au lăudat profesionalismul și curajul pilotului, alții au atras atenția asupra riscurilor majore ale unei astfel de manevre.

Avion F 16 ucrainean/FOTO:X
Avion F 16 ucrainean/FOTO:X

Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a confirmat autenticitatea imaginilor și a precizat că drona inamică a fost doborâtă în spațiul aerian ucrainean cu ajutorul tunului de bord al avionului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, instituția a subliniat importanța avioanelor F‑16 în apărarea aeriană a țării.

distrugere shahed jpg

„F‑16‑urile ucrainene sunt un ghimpe în coasta rușilor, motiv pentru care aceștia încearcă constant să le distrugă. Nu vor reuși”, se arată în mesajul Forțelor Aeriene.

În comentariile apărute după publicarea imaginilor, opiniile au fost însă împărțite. Dacă unii au apreciat îndemânarea pilotului, alții au semnalat că doborârea dronelor Shahed cu tunul de bord presupune riscuri semnificative atât pentru pilot, cât și pentru aeronavă.

De ce este periculoasă doborârea dronelor Shahed cu tunul unui F‑16

Specialiștii explică faptul că principalul pericol al folosirii tunului M61 Vulcan împotriva dronelor-kamikaze constă în necesitatea unei apropieri foarte mari de țintă. Dronele Shahed transportă încărcături explozive, iar detonarea acestora la distanță mică produce un nor dens de schije, care pot fi aspirate în motor sau pot perfora cabina avionului.

În plus, explozia la mică distanță generează un fulger puternic, care poate orbi temporar pilotul. La altitudine joasă, o astfel de pierdere de vizibilitate, chiar și pentru câteva secunde, reduce dramatic timpul de reacție și șansele de catapultare în cazul unei erori.

Un alt factor de risc este diferența mare de viteză dintre avion și dronă. Shahed‑ul zboară de aproximativ două ori mai lent decât viteza minimă sigură a unui F‑16, ceea ce obligă pilotul să execute manevre dificile pentru a menține controlul aeronavei, crescând riscul pierderii stabilității.

Din aceste motive, experții recomandă utilizarea rachetelor aer-aer, precum AIM‑9 Sidewinder, care permit neutralizarea țintei de la o distanță mai sigură. În practică însă, piloții ucraineni sunt uneori nevoiți să recurgă la tunul de bord din cauza lipsei de muniție.

Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei au făcut apel la populație să nu distribuie pe rețelele sociale imagini sau videoclipuri cu zborurile avioanelor F‑16, avertizând că astfel de materiale pot oferi informații utile armatei ruse în încercările sale de a localiza și ataca piloții ucraineni.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
digi24.ro
image
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
O cunoscută franciză românească deschide cafenele în Irlanda, Bulgaria și Rep. Moldova: Prima locație din Dublin e inaugurată joi
antena3.ro
image
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Care este starea schioarei Lindsey Vonn după căzătura horror de la Milano Cortina
playtech.ro
image
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Imagini rare: Simona Halep și Sorana Cîrstea, față în față! Ce i-a spus fostul lider mondial
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Rusia, noi amenințări! Lavrov spune că nu va ataca Europa, dar este gata să riposteze: Cu toate mijloacele militare disponibile
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal