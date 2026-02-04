search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Republica Moldova, unica țară din Europa de Est care primește bani de la SUA pentru securitate. Lege semnată de Trump

0
0
Publicat:

Republica Moldova este unica țară din Europa de Est și Eurasia care primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru consolidarea securității naționale. Legea a fost adoptată de Congresul Statelor Unite și semnată de Donald Trump.

Chișinăul va beneficia de 36, 5 milioane de dolari din partea SUA. FOTO: Profimedia
Chișinăul va beneficia de 36, 5 milioane de dolari din partea SUA. FOTO: Profimedia

Potrivit responsabililor Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, cele 36,5 milioane de dolari vor fi investite în domenii precum securitatea energetică și cibernetică, consolidarea rezilienței, precum și în alte priorități conexe securității naționale.

,,Această decizie reflectă nivelul înalt de încredere și maturitatea parteneriatului de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, precum și angajamentul constant al SUA pentru sprijinirea Republicii Moldova într-un context regional marcat de multiple provocări”, au menționat angajații MAE moldovean. 

Totodată, reprezentanții MAE menționează că ,,acest sprijin confirmă faptul că eforturile de consolidare a păcii, stabilității și capacităților naționale de securitate sunt recunoscute și susținute de partenerii strategici. Ministerul Afacerilor Externe reconfirmă angajamentul de a continua cooperarea strânsă cu Statele Unite, în beneficiul siguranței cetățenilor și al stabilității regionale”.

FĂRĂ VIZE DE IMIGRARE

Luna trecută, Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova, decizia fiind valabilă începând cu data de 26 ianuarie.

„Departamentul de Stat va utiliza autoritatea sa de lungă durată pentru a declara neeligibili potențiali imigranți care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite și ar exploata generozitatea poporului american. Procesarea vizelor de imigrare din aceste 75 de țări va fi suspendată în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile de imigrare, pentru a preveni intrarea cetățenilor străini care ar beneficia de ajutoare sociale și fonduri publice”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt adjunct principal al Departamentului de Stat.  

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a precizat că măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice, și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA. Totodată, instituția a menționat că vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate, iar vizele turistice, de studii, de muncă sau de afaceri nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal.

Impactul deciziei SUA

Expertul în politici publice și securitate al Comunității WatchDog.md de la Chișinău, Andrei Curăraru, susține că decizia nu afectează semnificativ cetățenii Republicii Moldova. Acesta a menționat că „un raport public recent arată că, în luna mai 2025, la Chișinău au fost emise 23 de vize de imigrare pentru reunificarea familiei. Asta înseamnă că, într-un an, vorbim de zeci sau câteva sute de persoane. Pe listă se regăsesc și state mai bogate decât Republica Moldova, precum Uruguay, Bahamas, Barbados, Kazahstan sau Thailanda. Nu este, așadar, o listă de «țări sărace». Situația este dificilă pentru cei care au aplicat recent pentru astfel de vize și sperăm că măsura nu va fi de durată”.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Pensia pentru limită de vârstă 2026. Cine poate ieși la pensie anul acesta
playtech.ro
image
Vești proaste pentru Costel Gâlcă și rapidiști. A venit anunțul după victoria de la Sibiu – joacă abia în martie. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Alertă sanitară! Un nou virus mortal face ravagii în mai multe țări. Ce este Nipah și cum se transmite
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
România, vizată de un război al Rușilor? Țara noastră apare în Operațiunea „Faza zero”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței