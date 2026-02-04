Republica Moldova, unica țară din Europa de Est care primește bani de la SUA pentru securitate. Lege semnată de Trump

Republica Moldova este unica țară din Europa de Est și Eurasia care primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru consolidarea securității naționale. Legea a fost adoptată de Congresul Statelor Unite și semnată de Donald Trump.

Potrivit responsabililor Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, cele 36,5 milioane de dolari vor fi investite în domenii precum securitatea energetică și cibernetică, consolidarea rezilienței, precum și în alte priorități conexe securității naționale.

,,Această decizie reflectă nivelul înalt de încredere și maturitatea parteneriatului de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, precum și angajamentul constant al SUA pentru sprijinirea Republicii Moldova într-un context regional marcat de multiple provocări”, au menționat angajații MAE moldovean.

Totodată, reprezentanții MAE menționează că ,,acest sprijin confirmă faptul că eforturile de consolidare a păcii, stabilității și capacităților naționale de securitate sunt recunoscute și susținute de partenerii strategici. Ministerul Afacerilor Externe reconfirmă angajamentul de a continua cooperarea strânsă cu Statele Unite, în beneficiul siguranței cetățenilor și al stabilității regionale”.

FĂRĂ VIZE DE IMIGRARE

Luna trecută, Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova, decizia fiind valabilă începând cu data de 26 ianuarie.

„Departamentul de Stat va utiliza autoritatea sa de lungă durată pentru a declara neeligibili potențiali imigranți care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite și ar exploata generozitatea poporului american. Procesarea vizelor de imigrare din aceste 75 de țări va fi suspendată în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile de imigrare, pentru a preveni intrarea cetățenilor străini care ar beneficia de ajutoare sociale și fonduri publice”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt adjunct principal al Departamentului de Stat.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a precizat că măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice, și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA. Totodată, instituția a menționat că vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate, iar vizele turistice, de studii, de muncă sau de afaceri nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal.

Impactul deciziei SUA

Expertul în politici publice și securitate al Comunității WatchDog.md de la Chișinău, Andrei Curăraru, susține că decizia nu afectează semnificativ cetățenii Republicii Moldova. Acesta a menționat că „un raport public recent arată că, în luna mai 2025, la Chișinău au fost emise 23 de vize de imigrare pentru reunificarea familiei. Asta înseamnă că, într-un an, vorbim de zeci sau câteva sute de persoane. Pe listă se regăsesc și state mai bogate decât Republica Moldova, precum Uruguay, Bahamas, Barbados, Kazahstan sau Thailanda. Nu este, așadar, o listă de «țări sărace». Situația este dificilă pentru cei care au aplicat recent pentru astfel de vize și sperăm că măsura nu va fi de durată”.