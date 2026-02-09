Oltenii pleacă din București mușcați doar o dată de „câini”. Craiova n-a putut fi dată jos din fruntea Superligii

Dinamo București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), luni seara, pe Arena Națională din Capitală, în ultimul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Mai sunt doar patru runde de jucat din sezonul regular.

Spaniolul Alberto Soro a deschis scorul în minutul 51, aducând-o pe Dinamo în avansat, scor la care gruparea „câinilor roșii” era pe primul loc în Superligă.

Avantajul gazdelor n-a durat nici măcat un sfert de oră. Pentru oaspeți a egalat palestinianul Assad Al Hamlawi (minutul 65).

După acest duel, oltenii rămân primii în campionat, cu 50 de puncte. Îi urmează, la doar un punct, Rapid și Dinamo, ambele cu câte 49 de puncte.