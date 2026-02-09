Câți bani câștigă Eileen Gu, a patra cel mai bine plătită sportivă a lumii. Tânăra cu origini asiatice a câștigat trei medalii olimpice în trei discipline diferite

Milionara Eileen Gu, campioană la schi freestyle, participantă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina, este mai mult decât o sportivă, având apariții ca model.

Născută în America, Gu este a patra cea mai bine plătită atletă din lume și singura care a câștigat trei medalii olimpice la trei discipline diferite de schi freestyle. Ea are mai multe de oferit decât sportul: coperți de reviste, sponsori (precum Louis Vuitton) și milioane de urmăritori.

Toate privirile din Livigno sunt ațintite asupra lui Eileen Gu, singura sportivă din istorie care a câștigat trei medalii olimpice în trei discipline diferite de schi freestyle la aceleași Jocuri Olimpice - Beijing 2022 - unde a debutat la doar 18 ani, câștigând aurul la big air și halfpipe, precum și argintul la slopestyle.

Eileen, acum o superstară globală cu 2,1 milioane de urmăritori pe Instagram, s-a născut în California, dintr-un tată american și o mamă chineză, iar povestea ei este împletită cu geopolitica.

A început să concureze pentru Statele Unite, iar în 2018 a concurat sub steagul SUA la Campionatele Mondiale de Juniori Freestyle de la Cardrona. În anul următor, însă, la vârsta de 15 ani, a obținut cetățenia chineză și a început să concureze pentru Republica Populară Chineză.

Tânăra campioană, care a urmat cursurile Universității Stanford, unde și-a finalizat studiile devreme, a atins faima mondială odată cu participarea sa la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, unde, cu trei medalii, a devenit o adevărată vedetă. Ea câștigă în prezent uimitoarea sumă de 23 de milioane de dolari.

Eileen este a patra cea mai bine plătită atletă din lume, după jucătoarele de tenis Swiatek, Sabalenka și Gauff, dar doar o mică parte din câștigurile sale (estimate la aproximativ 100.000 de euro) provine de fapt din sport, în timp ce majoritatea îi intră în conturi de la sponsori precum Porsche, Louis Vuitton, Gucci, Victoria's Secret și Tiffany.