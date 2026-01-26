Maia Sandu, mesaj ferm la Varșovia: ,,Pentru noi, aderarea la UE este cea mai clară garanție de securitate”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită la Varșovia, unde a avut o întrevedere cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Aceasta a subliniat că, pentru țara sa, aderarea la UE reprezintă cea mai clară garanție de securitate.

La Varșovia, lidera de la Chișinău a subliniat că Polonia a fost alături de țara sa, dependentă de resursele energetice rusești, dependență care a creat probleme odată cu invadarea Ucrainei de către armata lui Putin, în anul 2022, dar care a fost soluționată „rapid”.

,,Când Rusia a invadat Ucraina, Moldova era extrem de expusă: dependentă în proporție de 100% de gazul rusesc, vulnerabilă în sectorul energiei electrice și într-o anumită măsură legată economic de Rusia. Cu sprijinul partenerilor, inclusiv al Poloniei, am acționat rapid. Astăzi, Moldova nu mai cumpără deloc gaz rusesc și nu mai consumă energie electrică produsă din gaz rusesc. Comerțul nostru cu Rusia este acum sub 4%”, a afirmat Maia Sandu.

Investiții enorme ale Kremlinului pentru influențarea votului moldovean

Președinta Maia Sandu a explicat că, în timp ce țara sa și-a consolidat securitatea energetică, a trebuit să-și apere suveranitatea, aceasta fiind expusă unor ingerințe rusești sistematice și fără precedent.

,,Pe parcursul a trei ani electorali consecutivi, instituțiile, mass-media și cetățenii Moldovei au rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent. Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 — prin manipulare informațională coordonată, atacuri cibernetice, finanțare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite și tentative deliberate de a provoca violență pe străzile noastre.Această presiune nu a întors Moldova din drum. Dimpotrivă, ne-a consolidat direcția. Am accelerat reformele, am întărit instituțiile și ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene. Raportul de Extindere al Comisiei Europene a recunoscut că, anul trecut, Moldova a înregistrat cele mai mari progrese dintre țările candidate. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate”, a spus lidera de la Chișinău.

Totodată, Maia Sandu a afirmat că Chișinăul apreciază experiența Varșoviei în consolidarea apărării și contracararea amenințărilor moderne, iar în prezent se lucrează la actualizarea și aprofundarea acordului ,,bilateral de cooperare în domeniul apărării, astfel încât acesta să reflecte mediul actual de securitate și să întărească cooperarea dintre instituțiile” celor două state.

Aceasta va include o activitate mai strânsă în domeniul rezilienței, al combaterii amenințărilor hibride și al protejării infrastructurii critice. În ultimii ani, Moldova a investit constant în consolidarea propriei reziliențe. Aceasta include o experiență dobândită, în condiții dificile, în a contracara amenințările hibride rusești. Suntem pregătiți să continuăm să învățăm din experiența Poloniei și, acolo unde este util, să o împărtășim pe a noastră”.

Vizită la invitația omologului polonez

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în perioada 25–26 ianuarie într-o vizită în Polonia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Lidera de la Chișinău a plecat alături de o delegație din care fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Culturii, Cristian Jardan.

La Varșovia, șefa statului are planificate mai multe întrevederi, inclusiv cu premierul Donald Tusk, cu mareșalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błonska, precum și cu mareșalul Sejmului Poloniei, Wlodzimierz Czarzasty.

Printre temele discuțiilor se numără cooperarea bilaterală, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și securitatea regională.

De la Varșovia, președinta Maia Sandu se va deplasa la Strasbourg, unde va susține marți, 27 ianuarie, un discurs în cadrul ședinței plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Republica Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandatul urmând să expire la data de 15 mai 2026.