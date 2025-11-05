Roberta Metsola merge la Chișinău: discurs în Parlament și întrevederi cu oficiali moldoveni

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 6-7 noiembrie, unde va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu, cu premierul Alexandru Munteanu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și va susține un discurs în Parlament.

În data de 7 noiembrie, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va participa la ședința Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs „cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a”.

Nu este prima dată când aceasta va avea o alocuțiune în Legislativul moldovean. În luna noiembrie a anului 2022, Roberta Metsola a susținut un discurs în plenul Parlamentului Republicii Moldova, venind cu un mesaj de susținere a parcursului european al țării vecine.

Tot la Chișinău, Roberta Metsola va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

De asemenea, Roberta Metsola va participa la un eveniment dedicat tinerilor, organizat în incinta liceului „Spiru Haret” din capitala țării vecine.

Roberta Metsola a efectuat mai multe vizite în Republica Moldova în ultimii patru ani, două dintre ele având loc în 2023.