Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău respinge acuzațiile Kremlinului privind pretinse amenințări la adresa cetățenilor ruși din regiunea transnistreană, subliniind că drepturile tuturor sunt respectate.

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au reacționat la o zi după ce Kremlinul a acuzat că acțiunile Chișinăului față de regiunea separatistă transnistreană se aseamănă tot mai mult cu situația din Donbas după 2014, avertizând că va interveni pentru a-și proteja cetățenii.

Reprezentanții MAE au calificat drept nefondate declarațiile privind pretinse amenințări la adresa cetățenilor Federației Ruse din regiunea transnistreană, reiterând că „situația de securitate pe întreg teritoriul țării este stabilă, iar drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor persoanelor, indiferent de cetățenie sau regiune, sunt pe deplin respectate și garantate”.

De asemenea, Chișinăul a subliniat că rămâne ferm angajat „în reglementarea pașnică a dosarului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității sale teritoriale”.

Acuzațiile și avertizările Moscovei

Kremlinul, prin vocea secretarului Consiliului de Securitate Serghei Șoigu, a acuzat Chișinăul că, alături de Kiev, a instituit o „blocadă” asupra regiunii separatiste, înăsprind în mod constant condițiile de viață ale oamenilor și creând „bariere comerciale, bancare și de transport”.

„Acestea includ restricții asupra libertății de circulație, taxe vamale ilegale, retragerea arbitrară a cetățeniei… Situația, sincer vorbind, este dificilă. Întreprinderile sistemice nu funcționează sau funcționează cu întreruperi, se observă un deficit cronic de resurse energetice”, a declarat Serghei Șoigu într-un interviu pentru publicația „Komsomolskaia Pravda”.

Mai mult, Serghei Șoigu a susținut că retorica Chișinăului față de regiunea transnistreană amintește tot mai des de declarațiile autorităților ucrainene privind Donbasul după 2014, avertizând asupra unei posibile intervenții a Rusiei.

„În Transnistria locuiesc peste 220 de mii de cetățeni ruși, ale căror interese și securitate, din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului, sunt în prezent amenințate. Și, dacă va fi necesar, Rusia va lua toate măsurile necesare și va utiliza toate metodele disponibile pentru a-i proteja”, a subliniat oficialul rus.

De asemenea, el a acuzat Republica Moldova că încearcă să „împingă” Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) de la Tiraspol, amintind că, în data de 17 aprilie, conducerea contingentului a fost interzisă în Republica Moldova, fiind astfel lipsită de posibilitatea de a se deplasa în afara regiunii separatiste. Potrivit lui Serghei Șoigu, acest pas „confirmă fără echivoc intenția fermă” a Chișinăului „de a merge spre o nouă escaladare”.

„Sperăm totuși că evenimentele nu vor evolua după cel mai negativ scenariu. Am avertizat în repetate rânduri la toate nivelurile că orice tentativă de soluționare a problemei transnistrene prin mijloace militare, precum și dorința de a înlocui pacificatorii ruși cu un «contingent al țărilor occidentale» va provoca consecințe negative pentru Moldova și întreaga regiune”, a concluzionat Serghei Șoigu.

Declarațiile au fost făcute pe fondul aprobării de Parlamentul moldovean a deciziei de ieșire din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Anterior, Moscova a declarat că Chișinăul „nu va avea nimic bun” dacă va continua cursul de „confruntare” cu Rusia în favoarea consolidării relațiilor cu Europa.

În toamna anului 2025, statul vecin a aprobat o nouă strategie militară, valabilă până în 2035, în care Federația Rusă este desemnată drept „principala amenințare”. Președinta Maia Sandu a acuzat în repetate rânduri Moscova de ingerință în treburile interne ale țării sale, precum și de tentative de influențare a votului cu scopul instalării unei guvernări favorabile și subminării parcursului european al Republicii Moldova.