Conducerea trupelor ruse din regiunea separatistă Transnistria, interzisă pe teritoriul Republicii Moldova

Conducerii Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea separatistă transnistreană i-a fost interzis accesul pe teritoriul R. Moldova. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe a precizat că decizia ar fi fost luată în legătură cu regimul de ședere, însă responsabilii MAI nu au oferit detalii publice.

Potrivit jurnaliștilor de la „Zona de Securitate”, comandantului GOTR, Dmitri Zelenkov, precum și adjuncților săi, Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov, le-a fost interzisă aflarea pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, este interzisă intrarea în țară pentru șeful statului-major al GOTR, Marat Iarulin, și pentru Aleksei Bogomolov.

Solicitați de „Adevărul”, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) au precizat că „informațiile privind declararea drept persona non grata a unor membri ai Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) nu corespund cadrului legal. Statutul de persona non grata se aplică exclusiv persoanelor acreditate diplomatic. Persoanele vizate nu sunt acreditate și nu au statut diplomatic. Situația lor ține de regimul de ședere, iar pentru detalii suplimentare recomandăm adresarea către Biroul Migrație și Azil”.

Reprezentanții Biroului Migrație și Azil, structură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), nu au răspuns la telefon pentru a oferi detalii.

GOTR, format din componente ale fostei Armate a 14-a Uniunii Sovietice, staționează în regiunea transnistreană de la începutul anilor 1990, participând la conflictul armat de partea separatiștilor. Efectivul aproximativ al contingentului este de circa 1.200 de militari.

Chișinăul a solicitat în repetate rânduri retragerea armatei ruse, subliniind că prezența acesteia pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală. Dar Moscova nu a dat curs acestor solicitări.