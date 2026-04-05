Chișinăul a ieșit juridic din CSI cu votul Parlamentului, acesta fiind oferit la trei ani după ce a părăsit organizația pe linie parlamentară. Decizia, care transmite că țara își dorește să adere la UE, va avea un impact minim asupra economiei, afirmă experții consultați de „Adevărul”.

În cadrul ședinței din 2 aprilie, Parlamentul Republicii Moldova a votat pentru ieșirea țării din Comunitatea Statelor Independente (CSI), un pas inițiat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„Timp de peste trei decenii am târât după noi o povară grea, un lanț invizibil care ne ținea legați de un trecut care nu ne mai aparține. Comunitatea Statelor Independente este o organizație născută din cenușa unui imperiu prăbușit, transformată treptat într-un instrument de menținere a influenței Moscovei asupra vecinilor săi. Această „valiză fără mâner”, cum o numea chiar un fost președinte (n.r.-Vladimir Voronin) nu ne-a adus prosperitate, nu ne-a apărat suveranitatea, nu ne-a oferit securitate. Dimpotrivă: ne-a ținut captivi într-o zonă gri, ne-a expus șantajului energetic, politic și militar. Când Rusia a încălcat brutal principiile de bază ale CSI, integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor, invadând Ucraina, vecina noastră, organizația a tăcut. Când regiunea transnistreană rămâne o enclavă militară rusă pe pământul nostru, CSI a rămas mută. Când propaganda și banii murdari au încercat să ne destabilizeze democrația tânără, CSI nu a fost un scut, a fost un alibi comod pentru cei care vor să ne țină slabi și divizați”, a precizat anterior șeful diplomației Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

Reacția opoziției proruse

Votul a fost criticat și de opoziție, inclusiv prin vocea liderului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, susținând că a avut loc ,,o tragedie împotriva întregului popor, împotriva economiei, dar și a cetățenilor aflați în Rusia”.

,,A fost votat în a doua lectură definitiv proiectul de retragere a Republicii Moldova din CSI. Aceasta este într-adevăr o tragedie și aceștia care au votat, care se numesc deputați, slujitori ai Moldovei, în campania electorală, n-au vorbit despre aceasta - idiotism, prostie, trădare, fascism adevărat împotriva țării, nu au vorbit despre aceasta. Și acum ei nici nu-și dau seama ce o să urmeze, nici nu conștientizează”, a adăugat Vladimir Voronin, fost președinte al Republicii Moldova și actual lider al PCRM.

Iar Moscova, prin purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, s-a arătat deranjată de acest pas, subliniind că Republica Moldova nu poate decide singură la ce acorduri din cadrul Comunității Statelor Independente să rămână parte, decizia finală aparținând altor state membre.

În urma ieșirii din CSI, Chișinăul va economisi aproape 3,1 milioane de lei moldovenești, sumă care reprezintă contribuția anuală la bugetul organizației. Și Ucraina a părăsit anterior Comunitatea Statelor Independente, din care fac parte în prezent 9 dintre cele 15 state ale fostei Uniuni Sovietice.

Punctul de vedere al experților

„Adevărul” a discutat cu Grigore Guzun, expert asociat în relații internaționale și securitate al comunității „Watchdog.md”, și cu analistul politic Ion Tăbîrță despre impactul acestei decizii asupra Republicii Moldova. Țara a obținut în 2022 statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, iar doi ani mai târziu a deschis negocierile de aderare, așteptând acum deschiderea capitolelor de negociere.

Expertul Grigore Guzun subliniază că, prin ieșirea din CSI, Chișinăul transmite din nou un mesaj geopolitic clar: își dorește să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. O aspirație pe care Kremlinul încearcă, prin diverse metode, să o blocheze sau să o amâne.

,,În sens geopolitic, transmitem încă o dată mesajul către Uniunea Europeană că ne dorim să devenim membri ai Uniunii Europene. Din punct de vedere politic, acest lucru nu are efecte negative asupra noastră. Totuși, trebuie să luăm în considerare că atacurile hibride ale Federației Ruse asupra Republicii Moldova și intensificarea interferențelor în procesele democratice vor continua. Am observat recent atacurile asupra liniei energetice Isaccea–Vulcănești și criza provocată pe fluviul Nistru. Toate acestea fac parte dintr-un program concertat al Federației Ruse, care urmărește să intimideze cetățenii Republicii Moldova și să demonstreze Uniunii Europene că Republica Moldova poate reprezenta o problemă, similar cu situația Ucrainei. Moscova transmite mesaje clare că dorește să-și păstreze influența politică în Republica Moldova și că nu vrea ca țara noastră să devină membră a Uniunii Europene. De aceea, va face tot ce-i stă în puteri pentru a împiedica acest proces sau pentru a-l amâna cât mai mult posibil. Toate acțiunile recente, inclusiv atacurile, dronele și evenimentele din perioada alegerilor, fac parte din același tipar”, a afirmat expertul Grigore Guzun.

Analistul politic Ion Tăbîrță menționează că prezența Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente, organizație fondată de Kremlin, era incompatibilă cu aspirațiile europene ale țării.

,,Odată ce te integrezi într-un spațiu, trebuie să te desprinzi de altul. Ideea ca Republica Moldova să fie un hub regional care să interconecteze aceste două spații este, practic, imposibilă și inutilă. Afilierea la CSI nu ne-ar fi adus nimic, iar din punct de vedere juridic era necesar să ieșim înainte de a ne integra într-o anumită structură europeană. Deși CSI-ul nu a mai fost de mult funcțional și, practic, niciodată nu a fost, relațiile fiind reglementate bilateral, și nu multilateral cum ar fi fost normal, decizia de a ieși din CSI este corectă și necesară pentru integrarea în Uniunea Europeană”, a adăugat analistul politic.

Atât Ion Tăbîrță, cât și Grigore Guzun au subliniat că ieșirea Republicii Moldova din CSI nu va avea un impact major asupra economiei, având în vedere că exporturile către Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 70%, în timp ce către spațiul CSI au rămas în jur de 5%. Astfel, datele statistice dezmint falsurile lansate de opoziția pro-rusă.

,,Scopul opoziției proruse de a susține că Republica Moldova pierde din cauza părăsirii CSI este doar de a se închina în fața liderilor de la Moscova și de a le demonstra „prietenia”. Cel mai simplu este să consultăm site-ul Biroului Național de Statistică și să vedem că Republica Moldova exportă, din punct de vedere economic, doar 5,8% către țările CSI, dintre care 2,38% către Federația Rusă și 2% către Belarus. Aceste procente sunt nesemnificative pentru viitorul economic al țării. De aceea, Republica Moldova trebuie să-și îndrepte eforturile către piețe mai competitive și mai democratice. De exemplu, piața din Caucaz ne oferă posibilitatea să accesăm Asia Centrală prin coridoare comerciale internaționale. Trebuie să ne concentrăm pe piețe emergente și nu pe piețe deja stagnante, precum Rusia sau Belarus. Chiar și în cadrul țărilor CSI, majoritatea exporturilor se desfășoară pe baza acordurilor bilaterale. Deși acordul privind piața liberă din CSI rămâne valabil, pentru Republica Moldova beneficiile sale sunt practic inexistente”, a detaliat expertul asociat în relații internaționale și securitate al comunității ,,Watchdog.md”.

Propaganda Kremlinului

„Face parte din propaganda Kremlinului. Este suficient să ne uităm cum tratează acest subiect Ministerul de Externe al Rusiei, în special purtătorul de cuvânt, Maria Zaharova. Din punct de vedere economic, ieșirea din CSI nu ne va afecta semnificativ. Am fost afectați însă în trecut, începând cu 2006, când primele vinuri moldovenești au fost supuse embargourilor, și în mod special în 2014, după semnarea Acordului de Asociere, când Federația Rusă a impus embargouri pentru produsele noastre agroalimentare și vinicole. Acestea aveau un caracter mai degrabă politic, iar economic impactul asupra noastră a fost limitat. În prezent, Republica Moldova exportă puțin către statele CSI, iar orice eventual embargou impus de aceste state ar avea un impact economic redus, fiind mai mult o decizie politică. În ultimii 10–15 ani, Moldova s-a integrat activ în spațiul economic și comercial al Uniunii Europene”, a explicat analistul politic.

În ceea ce privește eventuala răzbunare a Kremlinului pentru ieșirea din CSI, analistul politic Ion Tăbîrță afirmă că Chișinăul capătă tot mai multă reziliență și îi face față.

,,Federația Rusă a încercat să se răzbune, însă avantajul nostru este că aceste măsuri au fost aplicate de mult timp și am reușit să le facem față. Practic, Federația Rusă și-a epuizat anumite pârghii economice și energetice pentru a ne afecta”, a conchis analistul politic, Ion Tăbîrță.