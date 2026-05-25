Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

„Încă nu-mi vine să cred": O studentă va administra o insulă izolată din Suedia timp de un an. Proiect inedit lansat de autoritățile suedeze

O studentă germană se numără printre cele cinci persoane din întreaga lume care au câștigat dreptul de a administra câte o insulă izolată din Suedia, în cadrul unei campanii internaționale derulate de Oficiul Suedez pentru Turism.

Insula este populată în principal de colonii de cormorani. FOTO: Shutterstock
Miriam Wiskemann, în vârstă de 27 de ani și originară din Düsseldorf, a fost selectată în cadrul proiectului „Your Swedish Island”, care a atras 2.242 de participanți din 100 de țări, informează DPA, preluat de Agerpres. Alături de ea, alți câștigători provin din Canada, Statele Unite, Țările de Jos și Elveția.

Fiecare dintre aceștia va administra, timp de 12 luni, câte o insulă izolată aflată în arhipelagul suedez.

„Încă nu-mi vine să cred că voi fi administratorul oficial al insulei suedeze Marsten timp de un an!! (Nu vă faceți griji, nu mă mut acolo... credeți-mă, aș face-o dacă ar fi posibil! Dar nu există nicio casă pe insulă). (...) O parte din acest premiu este și o vacanță chiar pe insula Marsten (...) Promit că voi avea grijă de mica mea insulă!”, a transmis Miriam pe Instagram, după ce a aflat că va administra insula Marsten.

O insulă de 180 de metri, locuită de cormorani

Insula atribuită lui Miriam Wiskemann se numește Marsten și este situată în largul coastelor de vest ale Suedia, la aproximativ șase kilometri de țărm, într-o zonă apropiată de o rezervație naturală.

Aceasta are aproximativ 180 de metri lungime și puțin peste 50 de metri lățime și este populată în principal de colonii de cormorani. Accesul se face exclusiv cu caiacul sau paddleboard-ul.

„Nu există obligații specifice”, a declarat Miriam Wiskemann pentru DPA, precizând că principala condiție este respectarea dreptului de acces public, ceea ce permite vizitatorilor să continue să circule în zonă.

Vizite ocazionale și un „premiu” simbolic

Tânăra nu va fi nevoită să locuiască pe insulă, ceea ce este un avantaj, având în vedere că nu există infrastructură de cazare pe Marsten.

Ea intenționează să viziteze insula la sfârșitul verii, împreună cu un prieten, considerând că experiența în sine este adevăratul premiu.

„Principalul premiu este călătoria în sine până acolo”, a spus ea.

Pe lângă titlul simbolic de administrator al insulei, câștigătoarea va primi și un voucher de călătorie în valoare de 20.000 de coroane suedeze (aproximativ 2.135 de dolari).

Proiect artistic și academic

Miriam Wiskemann este ilustratoare și studentă la Universitatea de Artă și Design „Burg Giebichenstein” din Halle, Germania.

Aceasta a declarat că intenționează să folosească experiența de pe insulă ca parte a lucrării sale de licență, transformând proiectul într-o oportunitate creativă și academică.

