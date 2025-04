„Rămâne un trădător, lupul îmbrăcat în oaie”. George Simion a pierdut procesul cu fostul ministru moldovean care l-a acuzat că s-a întâlnit cu agenți ruși

Fostul ministru al Apărării în Republica Moldova, Anatol Şalaru, anunţă că a câştigat procesul pe care George Simion i l-a intentat, în urmă cu aproape trei ani, după ce a spus că liderul AUR s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ai Rusiei.

„Vreau să vă anunț că am câștigat procesul pe care mi l-a intentat George Simion în Republica Moldova, în urmă cu aproape trei ani! În urmă cu trei ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți. Am spus că George Simion a fost declarat «persona non grata» în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean”, a anunțat joi, 10 aprilie 2025, Anatol Şalaru, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, SIS informase autoritățile moldovene că George Simion a avut la Cernăuți întâlniri și cu agenți ai Moscovei.

„Afirmațiile mele au fost confirmate și de adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoleac, dar și de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorități. George Simion a negat și m-a acționat în instanță. Azi am câștigat! Pentru mine, George Simion rămâne același trădător: lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova. I-a păcălit pe mulți. Chiar și pe mine, la un moment dat. Dar, întotdeauna, adevărul iese la iveală”, a mai spus Anatol Şalaru.

Fostul ministru al Apărării din țara vecină îl mai acuză pe George Simion că „nu dorește binele Moldovei”.

„Acțiunile lui, modul în care le-a desfășurat și, nu în ultimul rând, declarațiile împotriva Maiei Sandu din campania de acum 4 ani, când îndemna moldovenii să voteze împotriva acesteia, mi-au arătat că Simion nu dorește cu adevărat binele Moldovei. Astăzi se încheie un proces intentat chiar de Simion împotriva mea, dar întrebările la care trebuie să răspundă acesta rămân: de ce ați acționat așa împotriva Moldovei, domnule deputat? Cine v-a folosit și în ce scop? Cu cine ați bătut palma?”, a mai scris Anatol Şalaru, pe FB.