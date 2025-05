Ce spune premierul de la Chișinău despre relațiile moldo-române, dacă George Simion va câștiga prezidențialele

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, subliniază că pentru țara sa este important ca la București să existe o administrație pro-europeană, fiind întrebat cum vede relațiile moldo-române în cazul în care liderul AUR, George Simion, va câștiga alegerile prezidențiale.

,,Pentru noi este foarte important la București să existe un Guvern și o administrație pro-europeană, o administrație care ajută Republica Moldova în dezvoltarea țării, dar și pe parcursul nostru european”, a răspuns șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Dorin Recean, fiind întrebat cum vede relațiile moldo-române în cazul în care liderul AUR, George Simion, va câștiga alegerile prezidențiale.

Ședință de judecată după turul doi al alegerilor prezidențiale

În ceea ce privește ședința de judecată în cadrul căreia se va discuta anularea sau menținerea restricției de intrare în Republica Moldova pe numele lui George Simion, care este programată pentru data de 19 mai la Chișinău, adică a doua zi după cel de-al doilea tur al scrutinului, premierul moldovean a precizat că: ,,Este o chestiune a instanțelor și urmează instanța să se pronunțe”.

Liderul AUR, George Simion, are intedicție de intrare pentru încă cinci ani în Republica Moldova, iar prim-ministrul moldovean Dorin Recean a declarat anterior că măsura privind prelungirea interdicției președintelui AUR, George Simion, pe teritoriul țării vecine a fost luată după ce autoritățile de la Chișinău au stabilit că „face parte din efortul de destabilizare” a statului.

Atunci, George Simion a venit cu o reacție, afirmând că nu este suprins de aceste declarații.

Relațiile moldo-române, afectate

Relațiile dintre București și Chișinău depind de viitorul lider de la Cotroceni. Moldova ar putea beneficia de sprijinul României pe drumul său european dacă ar câștiga Nicușor Dan, dar nu și în cazul lui George Simion, care ar putea transforma aceste relații în unele tensionate, susțin experții consultați de ,,Adevărul”.

,,George Simion aduce multă impredictibilitate în relația moldo-română. Pornind de la faptul că el și-a început cariera politică în Republica Moldova, în urmă cu peste zece ani, când a participat la o serie de mișcări cu caracter naționalist. Din cauza activităților sale de atunci, autoritățile moldovenești i-au impus o interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, în trecut a făcut mai multe declarații contradictorii legate de Republica Moldova, printre care și ideea că România ar trebui să întrerupă orice sprijin pentru Chișinău. Așadar, deși se declară un politician pro-național și afirmă că are simpatie și o atitudine aparte față de românii din stânga Prutului, un eventual mandat al său ar aduce confuzie. Confuzie în sensul în care proiectul de țară al Republicii Moldova este integrarea europeană, iar noi avem un parteneriat strategic cu România tocmai pentru a susține acest parcurs european. Ceea ce are nevoie cel mai mult Republica Moldova, în acest moment, din partea României, este continuitatea sprijinului pentru aderarea la Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Este vorba și despre proiecte bilaterale foarte importante, cum ar fi cele din domeniul energetic sau infrastructură terestră. În acest context, Republica Moldova nu are nevoie de perturbații, iar George Simion, în calitate de posibil președinte al României, ar putea aduce tocmai astfel de perturbări”, a detaliat analistul politic, Ion Tăbîrță.

La alegerile prezidențiale din 4 mai au participat 90.851 de cetățeni moldoveni cu cetățenie română, un număr cu aproape 10.000 mai mare față de scrutinul de la sfârșitul anului trecut.