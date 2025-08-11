Pro-rusul Ilan Șor cheamă moldovenii la un protest în centrul Chișinăului și promite un salariu lunar de 3000 de dolari

Oligarhul fugar Ilan Șor cheamă cetățenii moldoveni la un protest pe termen nedeterminat, promițând în schimb un salariu lunar de 3000 de dolari. Poliția avertizează că pro-rusul urmărește să implice oamenii în activități ilegale și incitatoare la violență.

„Știu că mulți dintre voi sunteți nemulțumiți de politica autorităților. Nu vă place să plătiți de câteva ori mai mult pentru gaz și electricitate. Sunteți sătui de propaganda occidentală, de sărăcie și de promisiuni goale, dar în același timp, înțeleg perfect de ce tăceți. Sunteți intimidați. Vi se arată ce se întâmplă cu cei care se opun regimului. Eugeniu Guțul este un exemplu clar în acest sens. În plus, vă este frică să nu vă pierdeți locul de muncă. Există o singură soluție: să dărâmăm acest regim. Îi îndemn pe toți să iasă sâmbătă, la ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Și să rămânem acolo atât timp cât este nevoie pentru a mătura această mucegai galben”, a afirmat pro-rusul.

În plus, fugarul care conduce Blocul Victorie și a organizat în ultima perioadă mai multe proteste la Chișinău, negând însă că ar plăti participanții, a promis câte 3000 de dolari pe lună celor care vor răspunde apelului său.

,,Atât timp cât nu veți putea munci, eu vă voi plăti salariul. 3000 de dolari, acesta ar trebui să fie venitul minim lunar al fiecărui cetățean. Și așa va fi, după ce vom învinge”, a adăugat fugarul.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova subliniază că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.

Avertismentul poliției

Totodată, poliția avertizează că ,,participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”.

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.