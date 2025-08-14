search
Pro-rusul Șor schimbă foaia în privința protestatarilor antiguvernamentali. Spune că nu le plătește bani pentru proteste

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Oligarhul fugar Ilan Șor, care a chemat oamenii la protest și le-a promis un salariu de 3.000 de dolari lunar, schimbă foaia și susține că nu le plătește pentru a fi prezenți la proteste, ci doar le compensează salariul pentru cât vor lipsi de la serviciu.

Ilan Șor susține că nu le plătește salariul protestatarilor, ci compensează salariul. FOTO: Facebook
Ilan Șor susține că nu le plătește salariul protestatarilor, ci compensează salariul. FOTO: Facebook

Totodată, penalul care se ascunde la Moscova a anunțat că schimbă locația manifestației și i-a invitat din nou pe moldoveni să participe, deși participarea este ilegală, iar structurile de drept au avertizat că protestatarii vor fi sancționați.

,,Dragi prieteni, toată Republica Moldova, ne întâlnim sâmbătă, la ora 15:00, la gara feroviară cu corturi. Aceasta va fi prima noastră locație, dar nu și ultima. Dragi prieteni, vreau să vă anunț că încă o dată pe toți referitor la speculațiile că noi plătim bani pentru proteste. Nu, noi nu plătim bani pentru proteste. Noi le compensăm oamenilor salariul pe care nu-l vor primi, venind să-și apere viitorul și dreptul la o viață decentă”, a adăugat pro-rusul. 

Inițial, pro-rusul a chemat oamenii la o manifestație organizată în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul Chișinăului, subliniind că va oferi lunar un salariu de 3.000 de dolari manifestanților. 

„Începând de sâmbătă, toți cei care vor susține mișcarea noastră, indiferent de partide sau de alte forțe, care vor fi alături de noi în Piață și vor apăra dreptul moldovenilor la un viitor liber și bogat, vor începe să primească un salariu de câte 3000 de dolari lunar”, a spus în data de 12 august oligarhul fugar. 

Pro-rusul Ilan Șor a schimbat locația manifestației, după ce Guvernul de la Chișinău a anunțat că, pe 16 august, va organiza în PMAN expoziția „În siguranță în vacanță”.

,,În intervalul orelor 10:00–18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospeciale și echipamente ale Poliției, salvatorilor și pompierilor. Pentru copii sunt pregătite jocuri tematice și ateliere privind siguranța rutieră. Alături de angajații Ministerului Afacerilor Interne, la eveniment vor participa reprezentanții Ministerului Apărării, Ministerului Sănătății și ai Serviciului Vamal, care vor prezenta proceduri utile pentru călători, servicii medicale de urgență și măsuri de prevenire a incidentelor. Acțiunea face parte din șirul evenimentelor dedicate Zilelor Diasporei, care au loc pe parcursul lunii august, când mulți moldoveni stabiliți peste hotare revin acasă”, au menționat responsabilii structurii de la Chișinău. 

Primăria Chișinău a decis să acorde spațiul pentru evenimentul Executivului, ci nu pentru manifestația anunțată de oligarhul fugar, argumentând decizia prin legea care oferă prioritate instituțiilor statului atunci când mai multe acțiuni sunt planificate în același loc.

Avertismentul poliției 

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au subliniat că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.

Totodată, poliția a avertizat că ,,participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”. 

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Republica Moldova

